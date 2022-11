10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX wird nach den gestrigen Gewinnen am Dienstag vorbörslich wenig verändert taxiert bei knapp über 13.500 Punkten. Auch der TecDAX zeigt sich im vorbörslichen Handel nahe des Vortagesschlusskurses.

2. Die Börsen in Fernost laufen am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,28 Prozent auf 27.879,57 Punkte (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite dagegen zwischenzeitlich 0,90 Prozent auf 3.050,17 Zähler. Auch in Hongkong geht es runter, hier verliert der Hang Seng stellenweise 0,95 Prozent auf 16.438,27 Zähler.

3. Munich Re verdient trotz Hurrikan-Schäden mehr als im Vorjahr

Die Munich Re hat im dritten Quartal trotz erheblicher Hurrikan-Schäden und eines schwächeren Kapitalanlageergebnisses mehr verdient als im Vorjahr. Das Leben-Geschäft und der Erstversicherer Ergo glichen die hohe Schadensbelastung mehr als aus. Zudem profitierte der DAX-Konzern deutlich von Währungsgewinnen. Die Munich Re bestätigte ihren zuletzt etwas vorsichtigeren Ausblick für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

4. Deutsche Post bremst Euphorie - Gewinnausblick weniger stark erhöht als erwartet

Die Deutsche Post schraubt ihr Gewinnziel für 2022 trotz eines erfolgreichen dritten Quartals doch nicht so stark nach oben wie zunächst angedeutet. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte circa fünf Prozent auf rund 8,4 Milliarden Euro zulegen, teilte der DAX 40-Konzern am Dienstag in Bonn mit. Zur Nachricht

5. Henkel erhöht nach starkem dritten Quartal die Prognose für 2022

Henkel hat nach dem dritten Quartal erneut die Prognose für das Gesamtjahr erhöht - diesmal sowohl für Umsatz, EBIT-Marge als auch Gewinn je Aktie. Wie der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel mitteilte, rechnet er nun 2022 mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,0 bis 8,0 Prozent anstatt 5,5 bis 7,5 Prozent. Zur Nachricht

6. Fraport erfreut sich hoher Nachfrage und wird bei Gewinnprognose optimistischer

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im dritten Quartal von der hohen Nachfrage nach Flugreisen profitiert und mehr verdient als erwartet. Beim Ausblick für das Gesamtjahr wird er optimistischer und peilt das obere Ende aller gesetzten Prognosespannen an. Zur Nachricht

7. Uber-Konkurrent Lyft enttäuscht mit Zahlenwerk

Lyft hat im nachbörslichen US-Handel seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2022 präsentiert. Im abgelaufenen Jahresviertel hat der Uber-Konkurrent Lyft einen Verlust von 1,18 US-Dollar je Anteilsschein verzeichnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte beim EPS noch ein Wert von minus 0,30 US-Dollar in den Büchern gestanden. Zur Nachricht

8. QIAGEN-Aktie erhöht Prognose für 2022

Der Diagnostikkonzern QIAGEN hat die Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben. Der Umsatz für das dritte Quartal und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lagen über der Prognose, aber unter dem Wert aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht rückläufig

Die Ölpreise bleiben schwankungsanfällig: Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 97,57 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag.

10. Der Euro hat am Dienstagmorgen geringfügig mehr als einen US-Dollar gekostet.

Der Euro kostete am Dienstagmorgen 1,0005 Dollar, das war etwas mehr als am Abend zuvor.

