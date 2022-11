DAX startet etwas leichter -- Asiens Börsen tendieren uneinheitlich -- Deutsche Post erhöht Ausblick -- Munich Re mit Gewinnzuwachs -- Evonik steigert Umsatz -- Lyft im Fokus

ADTRAN rutscht tiefer in die roten Zahlen. Schaeffler will Stellen abbauen. Bayer verkündet Umsatzsteigerung und bekräftigt Jahresprognose. Fraport erfreut sich hoher Nachfrage und wird bei Gewinnprognose optimistischer. Henkel erhöht nach starkem dritten Quartal die Prognose für 2022. Basler hält trotz schwachem Umfeld an Mittelfristzielen fest. QIAGEN hebt Ausblick für 2022 an.

Der deutsche Aktienmarkt eröffnet den Dienstagshandel etwas tiefer. Der DAX startet bei 13.506,50 Zählern, was einen leichten Verlust von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vortagesschlusskurs bedeutet. Auch der TecDAX zeigt sich zu Sitzungsbeginn etwas tiefer. Da der DAX auf dem höchsten Niveau seit Monaten notiert, zeigen sich die Anleger hierzulande abwartend. Alle Blicke sind in die USA gerichtet, wo die Zwischenwahlen anstehen. Allgemein wird mit Zuwächsen der Republikanischen Partei gerechnet, was sich positiv auf Aktien und Anleihen auswirken könnte, wie die ING-Bank gegenüber der Deutschen Presse-Agentur betont. Profitiert hatten die Börsen in den vergangenen Handelstagen zudem ebenfalls von Spekulationen mit Blick auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China. "Die Story einer Wiederöffnung in China scheint außerhalb der Sozialen Medien nicht viel Anklang zu finden", unterstrichen die ING-Experten aber am Dienstagmorgen. Hierzulande sorgen die Zahlenvorlagen einiger Börsen-Schwergewichte für frische Impulse. Darunter befinden sich illustre Namen wie Deutsche Post, Munich Re oder Bayer. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen sind am Dienstag zum Handelsstart von Zurückhaltung geprägt. Der EURO STOXX 50 verliert zu Börsenbeginn etwas an Wert. Die Anleger auf den europäischen Börsenparketten üben sich am Dienstag in Zurückhaltung. Die letzten Handelstage liefen denn auch sehr positiv ab, die Indizes haben sich in Europa deutlich von ihren Jahrestiefständen erholen können. Am Dienstag bestimmen nicht nur zahlreiche Unternehmensvorlage die Börsengespräche, sondern auch die anstehenden US-Zwischenwahlen. Ebenfalls mit großem Interesse werden Aktionäre die für Donnerstag terminierten US-Inflationszahlen beobachten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Aktienmärkten ging es am Montag aufwärts. Der Dow Jones blieb während des gesammten Handelsverlaufs auf grünem Terrain und schloss dann 1,31 Prozent fester bei 32.827,00 Punkten. Der NASDAQ Composite fiel nach einem freundlichen Start vorübergehend ins Minus, doch konnte er sich letztlich wieder deutlich ins Plus vorarbeiten und beendete die Sitzung 0,85 Prozent stärker bei 10.564,52 Zählern. Die optimistische Haltung der Händler, die am Freitag durch zufriedenstellende US-Arbeitsmarktdaten ausgelöst wurde, zog sich auch noch in die neue Woche. Anleger hoffen darauf, dass die US-Notenbank Fed damit das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosselt. Damit stehen auch die Verbraucherpreise für Oktober, die am Donnerstag auf der Agenda stehen, besonders im Blickfeld der Marktteilnehmer. In den Fokus rücken zudem die US-Zwischenwahlen. Sie werden am Dienstag darüber entscheiden, ob die Demokraten die Kontrolle über den Kongress behalten. Am Montag war die Nachrichtenlage jedoch noch etwas dünn. Unternehmenszahlen kamen eher aus der zweiten Reihe, und wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda. Das wird sich im Laufe der Woche ändern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken