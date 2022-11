Goldpreis: US-Dollar und Zinsanstieg belasten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Donnerstag erfahren sie, wie sich in den USA im Oktober die Inflation entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Teuerungsrate von 8,2 auf 8,0 Prozent p.a. leicht beruhigt haben. Aufgrund der Dollarstärke und den stark gestiegenen Preisen für Öl - und Gas leiden die Europäer aktuell deutlich stärker unter der weltweit zu beobachtenden Geldentwertung. Am Morgen wurde zum Beispiel für die Niederlande eine Inflation von 14,3 Prozent gemeldet. Deutlich niedrigere Raten herrschen derzeit in China vor. Aktuelle Inflationsdaten sollen am morgigen Mittwoch veröffentlicht werden. Laut Analystenprognosen wird im Reich der Mitte mit einem Rückgang von 2,8 auf 2,4 Prozent gerechnet. Die Chinesen leiden derzeit unter ganz anderen Widrigkeiten.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,60 auf 1.672,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nachfragesorgen in China

Weil in einigen chinesischen Großstädten die Corona-Neuinfektionen wieder zugenommen haben und sich Chinas Regierung weiterhin weigert, wirtschaftliche Restriktionen abzubauen, ist mit einer markanten Erholung der dortigen Ölnachfrage erst einmal nicht zu rechnen. Dies fördert die Angst vor einer globalen Rezession, schließlich erwies sich Asien in den vergangenen Krisenjahren stets als relativ verlässlicher Wachstumsmotor. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte an den Ölmärkten nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 91,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,37 auf 97,55 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, FikMik / Shutterstock.com