Telekom-Aktie wenig bewegt: Telekom verkündet Neuausrichtung von T-Systems

Diese soll nun innerhalb des Konzerns als vertikal ausgerichteter IT-Dienstleister arbeiten, wie der Bonner Konzern mitteilte. Das Segment soll für Beratung, Cloud Services und digitale Lösungen sorgen.

Unter dem Markendach von T-Systems sollen sich die Portfolio-Einheiten neu aufstellen und so ihr Geschäftspotenzial voll ausschöpfen. Ziel sei es, das Geschäft schneller zu skalieren, Ineffizienzen zu beseitigen und Wachstum zu beschleunigen. Darüber hinaus setzt T-Systems verstärkt auf Partnerschaften. Insbesondere der Ausbau von Near- und Offshore-Kapazitäten ist geplant.

Im Zuge der Gründung des neuen Geschäftsfeldes überträgt T-Systems ab 2023 ihre Digitaltochter T-Systems MMS in den Telekom -Konzern und stärkt damit die neue Einheit. Die MMS ist ein eigenständiges Unternehmen und wird künftig in der Telekom Deutschland gesteuert. Sie ist einer der führenden Anbieter von Digital Experience Services in Deutschland und beschäftigt rund 1.700 Digitalexperten.

Einer breiteren Öffentlichkeit ist T-Systems in den vergangenen Jahren durch die maßgebliche Mitarbeit an der Corona-Warn-App bekannt geworden. Die IT-Tochter, die neben Großkonzernen auch für Geheimdienste und Bundesministerien arbeitet, gilt bei der Telekom jedoch als Sorgenkind mit sinkenden Umsätzen und einem operativen Verlust.

Die Telekom-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise leichte 0,12 Prozent auf 19,62 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Juergen Schwarz/Getty Images