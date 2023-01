10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die Dienstagssitzung starten.

2. Nikkei legt zu - Chinesische Börsen im Feiertag

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 1,53 Prozent auf 27.316,75 Punkte hinzu (7:12 MEZ). In China wird hingegen feiertagsbedingt nicht gehandelt.

3. Rheinmetall-Panzer für Ringtausch sollen im Frühjahr fertig sein

Die für sogenannte Ringtausche mit der Slowakei und Tschechien vorgesehenen Leopard-Kampfpanzer werden nach Angaben des Rüstungsunternehmens Rheinmetall im Frühjahr fertig instand gesetzt sein. Zur Nachricht

4. Tesla-Chef Elon Musk verteidigt umstrittene Tweets

Tesla-Chef Elon Musk hat vor Gericht seine umstrittenen Tweets aus dem Jahr 2018 verteidigt, die ihm eine potenziell teure Anlegerklage eingebrockt haben. Zur Nachricht

5. EZB-Chefin: Europäische Zentralbank wird weiter mit Zinserhöhungen gegen die Inflation kämpfen

Die Euro-Währungshüter wollen die nach wie vor hohe Teuerung mit weiteren Zinserhöhungen bekämpfen. Zur Nachricht

6. Mehrheit der Deutschen bevorzugt Gas als Übergangstechnologie

Bis in Deutschland der Energiebedarf durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann, bevorzugt eine Mehrheit der Bevölkerung einer Umfrage zufolge Gas. Zur Nachricht

7. Taxifahrer in Cancún protestieren gegen Uber

Im mexikanischen Urlaubsort Cancún haben Taxifahrer gegen den Fahrdienst-Vermittler Uber protestiert. Zur Nachricht

8. Trotz gesunkener Gaspreise: Chef der Energieagentur warnt vor dem kommenden Winter

Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, hat die Europäer davor gewarnt, die Versorgungskrise angesichts fallender Gaspreise vorschnell abzuhaken. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87,94 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 12 Cent auf 81,50 Dollar.

10. Euro notiert knapp 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0880 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

