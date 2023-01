DAX kaum verändert -- Nikkei legt letztendlich zu -- China im Feiertag -- GfK-Konsumklima hellt sich auf -- Tesla-Chef Elon Musk verteidigt umstrittene Tweets -- Rheinmetall im Fokus

Die Vorgaben aus den USA fielen positiv aus, nachhaltige Impulse fehlen aber. Anleger blicken auf den Einkaufsmanagerindex (PMI) des Finanzdienstleisters S&P Global für Januar. Experten rechnen damit, dass sich das Barometer wieder der Wachstumsschwelle von 50 Zählern annähert. Außerdem stand das GfK -Konsumbarometer an, das die Stimmung der Verbraucher im Februar abbildet. Die Verbraucherstimmmung stieg zum vierten Mal in Folge. "Weniger stark steigende Preise für Energie - auch aufgrund kostendämpfender Maßnahmen der Bundesregierung - sind in erster Linie für den erfreulichen Start verantwortlich", so das Marktforschungsunternehmen.

Am Dienstag warten die Anleger in Frankfurt auf neue Impulse.

Anleger in Europa zeigen sich am Dienstag etwas zuversichtlicher.

Konjunkturseitig richteten sich die Blicke der Anleger auf den Index der US-Frühindikatoren. Dieser fiel laut dem privaten Marktforschungsinstitut Conference Board gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent, was bereits den zehnten Rückgang in Folge bedeutet. Im Wochenverlauf rückt dann vor allem die Berichtssaison mit einer Reihe von Quartalsberichten in den Fokus der Anleger. So legen unter anderem die Tech-Riesen Microsoft , Tesla und Intel ihre Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die asiatischen Börsen befanden sich am Dienstag erneut mehrheitlich in der Feiertagspause.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 1,46 Prozent auf 27.299,19 Punkte hinzu.

In China wurde hingegen feiertagsbedingt nicht gehandelt. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite am Freitag bis zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Punkte. In Hongkong hatte der Hang Seng vor dem Wochenende ein deutliches Plus von 1,82 Prozent auf 22.044,65 Zähler verzeichnet.

In Shanghai, Hongkong, Seoul und Singapur fanden die Feierlichkeiten zum Mondneujahrsfest statt, weswegen der Börsenhandel dort ruhte. In Festlandchina wird die ganze Woche nicht gehandelt, in Hongkong geht das Geschäft am Donnerstag weiter.

In Tokio stützte die Tatsache, dass der Yen zuletzt wieder etwas sank, nachdem er zuvor aufgrund von Spekulationen auf eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan, die sich dann nicht bewahrheiteten, deutlich zugelegt hatte. Auch starke Tech-Aktien trieben die Kurse an.

