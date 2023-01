Siemens Energy-Aktie dreht ins Plus: Deutsche Bank belässt Einstufung von Siemens Energy auf 'Hold'

Die Gewinnwarnung der Windturbinentochter Siemens Gamesa bestätige, dass eine positive Kehrtwende beim Energietechnikkonzern komplex und langwierig sei, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Das übrige Geschäft von Siemens Energy halte aber weiterhin, was es verspreche, mit einer außergewöhnlich starken kommerziellen Dynamik und weit über den Erwartungen liegenden Margen und Cashflows im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Via XETRA drehen die Siemens Energy-Aktien ins Plus und notieren zeitweise 0,19 Prozent fester bei 18,92 Euro.

