10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den zweiten Handelstag der Woche starten. Nach dem kleinen Rücksetzer vom Vortag werden für den zweiten Handelstag der Woche wieder Gewinne erwartet.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die positive Vortagesentwicklung setzt sich an den Börsen in Asien am zweiten Handelstag der Woche nur teilweise fort. Der japanische Leitindex Nikkei legt zwischenzeitlich 0,45 Prozent auf 28.644,49 Punkte zu. Wenig Bewegung zeigt sich auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite bei 3.388,27 Punkten zeitweise nahezu unverändert notiert. Verluste werden unterdessen aus Hongkong gemeldet: Der Hang Seng verliert zeitweise 0,79 Prozent auf 20.618,14 Indexpunkte.

3. Drägerwerk hält nach starker Umsatzentwicklung an Prognose fest

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ist mit einem Umsatzsprung in das neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

4. Automesse in Shanghai beginnt: Deutsche wollen aufholen - VW präsentiert neuen ID

Mit einer Kampfansage der deutschen Autobauer ist am Dienstag die wichtige Automesse in Shanghai eröffnet worden. Zur Nachricht

5. Fitch erhöht Ausblick für British American Tobacco auf positiv

Fitch Ratings hat den Ausblick für BAT) von "stabil" auf "positiv" angehoben und gleichzeitig die Bonitätsnote BBB bestätigt. Zur Nachricht

6. Chinas Wirtschaft erholt sich stärker als erwartet - 4,5 Prozent Plus

Chinas Wirtschaft hat sich im ersten Quartal deutlich erholt. Zur Nachricht

7. VW, Rivian, und BMW betroffen: USA streichen Steuerprämie für zahlreiche E-Autos

Die US-Regierung fördert den Kauf von Elektroautos mit Steuergutschriften von bis zu 7500 Dollar - dafür qualifizieren sich künftig aber nur noch relativ wenige Modelle. Zur Nachricht

8. Die UBS will einen Teil der zurückgekauften eigenen Aktien für die Finanzierung der geplanten Credit-Suisse-Übernahme verwenden.

Die UBS will einen Teil der zurückgekauften eigenen Aktien für die Finanzierung der geplanten Credit-Suisse-Übernahme verwenden. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,90 US-Dollar.

10. Euro auf Erholungskurs

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen etwas von seinen deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0935 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images