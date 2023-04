DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Drägerwerk hält nach starker Umsatzentwicklung an Prognose fest -- Chinas Wirtschaft erholt sich stärker als erwartet

Neue Impulse sind unterdessen von der Berichtssaison zu erwarten. Am Nachmittag stehen in den USA die Quartalszahlen weiterer US-Banken wie Goldman Sachs im Blick. Zudem öffnet am Abend Netflix seine Bücher.

Der DAX war am Vortag mit einem kleinen Abschlag von 0,11 Prozent bei 15.789,53 Punkten in den Feierabend gegangen. Dagegen konnte der TecDAX seine frühen Gewinne verteidigen und schloss 0,16 Prozent höher bei 3.321,21 Einheiten.

Der EURO STOXX 50 war stabil in den Handel gegangen und rutschte im weiteren Verlauf in die Verlustzone. Letztlich beendete er den Handelstag 0,53 Prozent tiefer bei 4.367,61 Punkten.

Europas Börsen zeigten sich am Montag in Rot.

An der Wall Street hielten sich die Anleger zum Wochenstart zurück.

So eröffnete der Dow Jones gerademal 0,13 Prozent höher bei 33.930,46 Punkten und zeigte sich im Verlauf unentschlossen. Am Ende siegten die Optimisten, mit einem Plus von 0,30 Prozent schloss der Leitindex bei 33.987,37 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte leicht zu und verabschiedete sich 0,28 Prozent fester bei 12.157,72 Indexpunkten.

Die US-Anleger bewegten sich am Montag zwischen Konjunkturhoffnung und Zinssorgen. So ist die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im April klar ins Plus gedreht und hat sich deutlich besser als erwartet entwickelt. Infolge dessen machte sich nun wieder leichte Zinsangst breit und bremste den Aktienterminmarkt. Händler heben aber positiv hervor, dass die Daten eindeutig nicht auf eine Rezession hindeuteten.

