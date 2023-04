EU-Regulierung von Kryptowährungen will globalen Standard setzen

"Ganz grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn andere Teile der Welt signifikante Teile übernehmen würden." Er hoffe, dass dies auch für die USA gelten würde. Berger sah in der neuen Regulierung einen möglichen Wettbewerbsvorteil für Europa gegenüber den USA, wo eine kritische Haltung der gegenwärtigen Regierung auch dazu führe, dass sich Unternehmen zurückzögen. "Wir haben dann regulatorische Klarheit in Europa - die USA hat sie nicht", sagte er.

Am Donnerstag stimmt das Europäische Parlament in Straßburg final über einen mit den EU-Regierungen erreichten Kompromiss dazu ab. "Wir bringen jetzt das zu Ende, was zweieinhalb Jahre diskutiert worden ist", sagte Berger. Trotz der gesunkenen Preise seien Krypto-Assets ein Grundpfeiler bei der Anwendung von Entwicklungen wie Web3 und dem Metaverse, hieß es vom Europaparlament. Die neue Verordnung solle Ordnung in die Krypto-Sphäre bringen. Berger erwartete, "dass diese Regulierung unseren Markt ordnet".

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Phongphan / Shutterstock.com