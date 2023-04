Vorstand und Aufsichtsrat von Vantage Towers empfehlen Oak-Angebot - Vantage Towers-Aktie tiefer

Aktien in diesem Artikel

Das geht aus der gemeinsamen begründeten Stellungnahme der Führungsgremien hervor, wie Vantage Towers jetzt in Düsseldorf mitteilte. Die verbleibenden Restaktionäre, darunter vor allem der Hedgefonds Elliott, sollen 32 Euro je Aktie bekommen. Die Annahmefrist läuft bis zum 3. Mai einschließlich. Das Oak-Konsortium, bestehend aus dem Mobilfunkanbieter Vodafone und den Investoren GIP und KKR , hielt bislang 89,26 Prozent der Anteile. Elliott, der Fonds des Investors Paul E. Singer, kontrollierte nach eigenen Angaben am 10. März 7,33 Prozent des Kapitals.

Die Aktie von Vantage Towers verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent auf 33,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

