DZ BANK

Vodafone Group Kaufen

20:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vodafone von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 80 Pence angehoben. Der britische Telekommunikationskonzern habe mit den Veräußerungen in Spanien und Italien seine "Hausaufgaben" in Richtung Transparenz und einer geringeren Verschuldung gemacht, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insbesondere im Hinblick auf das weiter noch zur Schwäche neigende Deutschlandgeschäft sei Geduld gefragt. Der Experte sieht in absehbarer Zeit auch dort zumindest die Chance auf eine Beschleunigung des operativen Geschäfts./la/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 18:04 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 18:14 / MEZ

