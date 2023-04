State Street-Aktie von schwachen Zahlen belastet

Im frühen Handel verloren die Papiere der Depotbank zwölf Prozent. In diesem Sog büßten die Aktien der Bank of New York Mellon acht Prozent ein. Dagegen zeigte sich die gesamte Branche weitgehend stabil: Der Sektorindex S&P 500 Financials notierte zuletzt nahezu unverändert.

State Street enttäuschte unter anderem mit seinen Nettozuflüssen im ersten Quartal. Aber auch der Gewinn je Aktie fiel niedriger aus als vom Markt erwartet worden war. Die Erträge verfehlten die Konsensschätzung leicht.

/edh/he

NEW YORK (dpa-AFX)

