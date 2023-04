Lufthansa-Aktie gesucht: S&P erhöht Rating

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,54 EUR

Der Ausblick für das Rating ist positiv, wie S&P mitteilte. Das kurzfristige Emittentenrating für Lufthansa wurde mit B bestätigt.

Die Ratinganalysten gehen den weiteren Angaben davon aus, dass sich die Nachfrageerholung im Luftverkehr in diesem Jahr fortsetzen wird und die robusten Renditen den Inflationsdruck auf die Kostenbasis des Konzerns und die rückläufigen Luftfrachtraten im Cargosegment ausgleichen werden. In der Folge dürfte das bereinigte EBITDA auf nahezu 4,5 Milliarden Euro steigen, was deutlich über ihrer vorherigen Basisprognose liege. Auch dürfte der positive free operative Cashflow gestützt werden, teilte S&P Global Ratings mit.

Der positive Ausblick spiegelt eine Wahrscheinlichkeit von mindestens eins zu drei wider, dass S&P das Rating für Lufthansa in den nächsten 12 Monaten anheben werde.

Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 0,47 Prozent auf 9,56 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

