10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,01 Prozent leichter bei 16.021,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Der japanische Leitindex Nikkei präsentiert sich aktuell 1,44 Prozent höher bei 32.403,77 Punkten. Stand: 7.28 Uhr MEZ.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,86 Prozent stärker bei 3.223,49 Einheiten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng unterdessen 2,49 Prozent auf 19.330,36 Zähler.

3. Beige Book der Fed: Wirtschaftliche Aktivität zuletzt etwas besser

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt etwas besser entwickelt. Zur Nachricht

4. Südzucker erwartet Ergebnissteigerung im laufenden Quartal

Der Südzucker-Konzern ist angesichts gut laufender Geschäfte im Segment Zucker zuversichtlich für das laufende Quartal (bis Ende August). Zur Nachricht

5. BASF senkt Ausblick nach schwachem 2. Quartal

BASF hat nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch im zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr deutlich gesenkt. Zur Nachricht

6. xAI: Tesla-Chef Elon Musk präsentiert offiziell eigene KI-Firma

Tech-Milliardär Elon Musk hat große Ambitionen für seine eigene Firma zur Entwicklung künstlicher Intelligenz. Zur Nachricht

7. Nordex Group zieht im zweiten Quartal geringeres Auftragungsvolumen an Land

Nordex hat im zweiten Quartal Aufträge für neue Windkraftanlagen für 1,62 Gigawatt Leistung erhalten, das sind 216 Megawatt weniger als vor Jahresfrist. Zur Nachricht

8. Infineon-Aktie: Infineon bekommt in Dresden Besuch von Habeck und Baerbock

Die Bundesregierung hat die Ansiedlung modernster Chipfabriken wie die Infineons in Deutschland kräftig unterstützt. Zur Nachricht

9. Enel veräußert 50 Prozent von Enel Green Power Australia an Inpex

Enel verkauft die Hälfte an Enel Green Power Australia an den japanischen Ölkonzern Inpex. Zur Nachricht

10. Euro auf dem höchsten Stand seit März 2022

Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag leicht ausgebaut. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro bis zu 1,1149 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im März 2022. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich niedriger auf 1,0989 Dollar festgesetzt.