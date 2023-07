DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- BASF senkt Ausblick -- Elon Musk präsentiert eigenes KI-Unternehmen -- Disney verlängert Vertrag von Iger -- Südzucker im Fokus

Die US-Inflationsdaten vom Juni hatten gezeigt, dass sich der Normalisierungstrend bei der Teuerung fortsetzt. Dies schürt Hoffnungen, die US-Notenbank Fed könnte es bei einem weiteren Zinsschritt belassen. Der Anstieg der Kernrate der Inflation stellte laut der Commerzbank den niedrigsten seit Februar 2021 dar. "Wenn es mit dieser Rate für ein Jahr weiterginge, würde das Fed-Inflationsziel von 2 Prozent genau getroffen werden", so der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ein Ende der Inflation sei daher in Sicht.

Am Donnerstag dürften sich Anleger in Deutschland zurückhalten.

An den europäischen Börsen dürfte am Donnerstag kein Risiko eingegangen werden.

An der Wall Street dominierten am Mittwoch nach niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen die Bullen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 34.349,27 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,15 Prozent auf 13.918,96 Zähler.

Die Verbraucherpreise stiegen im Juni im Jahresvergleich um 3,0 Prozent und damit mit der niedrigsten Rate seit mehr als zwei Jahren. Die Kerninflation lag bei 4,8 Prozent.

"Die klassische Inflationsrate scheint sich im Ziel-Bereich der Fed einzupendeln. Jetzt dürfen die Börsianer hoffen, dass die Fed nur noch maximal einmal an der Zinsschraube dreht", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur. Am Abend richteten sich dann die Blicke auf das Beige Book der US-Notenbank Fed. Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt etwas besser entwickelt.

