Krypto-Experten: Keine Korrelation mehr zwischen Bitcoin und der US-Börse

Niedrigster Stand seit 2021

Die Korrelation zwischen dem Bitcoin und dem NASDAQ Composite sowie dem S&P 500 ist auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Jahren gesunken, wie aus Daten der Krypto-Analysefirma Block Scholes hervorgeht.

• Korrelation zwischen Bitcoin, NASDAQ Composite und S&P 500 auf niedrigstem Stand seit Juli 2021

• Kryptohändler sollten sich nicht mehr nur auf die Stimmung am US-Markt konzentrieren

• Steigender Optimismus am Kryptomarkt





Der Bitcoin weist eine schwindende Korrelation mit traditionellen Risikoanlagen auf. Das geht aus Daten des Krypto-Derivate-Analyseunternehmens Block Scholes hervor. Die gleitende 90-Tage-Korrelation zwischen Veränderungen des Bitcoinkurses und dem technologielastigen Wall-Street-Aktienindex NASDAQ Composite sowie dem marktbreiten S&P 500 sei nahezu auf Null gesunken, wie Block Scholes kürzlich erklärte. Damit habe dieser Zusammenhang den niedrigsten Stand seit etwa zwei Jahren erreicht.

Niedrigster Stand seit Juli 2021

"Sie [die Korrelation] ist jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2021, als BTC zwischen seinen beiden Höchstständen im April und November lag", wie CoinDesk aus einer Mail von Andrew Melville, Research-Analyst bei Block Scholes, zitiert. Und weiter schrieb der Experte: "Der Rückgang der Korrelation ist eingetreten, da beide Vermögenswerte die Verluste, die sie während des Straffungszyklus des letzten Jahres erlitten hatten, wieder wettgemacht haben".

Kryptohändler, die sich ausschließlich auf die traditionelle Marktstimmung und makroökonomische Entwicklungen fokussiert haben, könnten daher nun enttäuscht werden, warnt der Experte, denn das Schicksal des Bitcoin sei somit vorerst nicht mehr an die Stimmung an den US-Aktienmärkten gebunden.

Steigender Optimismus am Kryptomarkt

Nachdem immer mehr Unternehmen, darunter BlackRock, Fidelity, Wisdom Tree, Van Eck oder auch Invesco, Bitcoin-ETFs angemeldet hatten, nahm der Optimismus auf dem Kryptomarkt wieder zu. Das gestiegene Interesse an börsengehandelten Produkten brachte wieder positivere Stimmung in die Kryptobranche. "Weltweit verzeichneten BTC-ETPs im Juni Zuflüsse von 13.822 BTC, wobei die Zuflüsse nach der Ankündigung von BlackRock am 15. Juni einsetzten", merkte Vetle Lunde, Senior Research Analyst bei K33, CoinDesk zufolge in einer Kundenmitteilung an. "Die Zuflüsse waren in allen Jurisdiktionen stark, wobei kanadische und europäische Spot-ETPs sowie US-Futures-ETFs alle solide Zuflüsse verzeichneten", so der Experte weiter.

Nun bleibt spannend zu beobachten, wie lange der Optimismus am Kryptomarkt anhalten wird.

Redaktion finanzen.net