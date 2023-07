NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

Trendthemen im Fokus

An den Börsen ist ein starkes erstes Halbjahr 2023 zu Ende gegangen. Trendthemen haben einzelne Aktien in die Höhe getrieben. Diese Aktien konnten am meisten profitieren.

• Tech-Konzerne dominieren im ersten Halbjahr 2023

• Trend-Thema KI und Kreuzfahrt-Boom

• Verlierer aus den Branchen Finanzdienstleistungen und Pharma



Der S&P 500 ist im ersten Halbjahr 2023 um 15,49 Prozent angestiegen, ähnlich wie der DAX, der in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ein Plus von 15,40 Prozent verzeichnete. Dank der starken Kurszuwächse im Technologiesektor konnte der NASDAQ 100 im derzeitigen Bullenmarkt indes sogar um 39,74 Prozent zulegen (Schlusskurse vom 30. Juni 2023).

Top-Performer im S&P 500: Diese Aktien dominierten den US-Markt

Das erste Halbjahr 2023 wurde auch im S&P 500 eindeutig von den Unternehmen aus der IT-Branche dominiert, hier lagen die Gewinne laut MarketWatch bei rund 42 Prozent. Der Kommunikationssektor belegt mit Zuwächsen von rund 36 Prozent den zweiten Platz. Der Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter landet mit einem Plus von ca. 32 Prozent auf Platz drei, gefolgt von der Industrie (+9,2 Prozent). Die großen Technologieunternehmen Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA und Alphabet (A und C-Aktien) dominieren den nach Marktkapitalisierung gewichteten Index. Während Alphabet und Meta dem Kommunikationssektor zugeordnet werden, ist Amazon die nach Marktkapitalisierung größte Aktie im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter.

Die Liste der Top 10 Performer des S&P 500 wird von NVIDIA mit einem Kursplus von 189 Prozent, Meta mit Gewinnen von 138 Prozent und Carnival mit +134 Prozent angeführt. Tesla landet mit einer Zunahme um 133 Prozent knapp hinter dem Treppchen auf Platz vier. Dann folgen Royal Caribbean Cruises mit +110 Prozent auf Platz fünf und Palo Alto Networks auf Rang sechs (+83 Prozent). Im ersten Halbjahr 2023 konnte auch die Norwegian Cruise Line-Aktie um 78 Prozent zulegen, sodass sie auf Platz sieben landet. AMD (Advanced Micro Devices) belegt mit Kursgewinnen von 76 Prozent Platz acht. Die Top Ten vervollständigen der US-Bauunternehmer PulteGroup und der Hersteller von digitalen 3D-Scannern Align Technology mit +71 resp. +68 Prozent.

KI-Hype: NVIDIA und Salesforce in Top-Positionen

NVIDIA sticht unter den Tech-Titeln besonders heraus: Der Hype um das Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" bescherte der NVIDIA-Aktie nach der Anhebung der Prognose bei Vorlage der Quartalszahlen Ende April einen Tagesgewinn von rund 25 Prozent. Auch bei den Experten steht das Papier hoch im Kurs, zahlreiche Analysten hoben das Kursziel für die Aktie an und betrachten den Chip-Konzern vor AMD, Broadcom und Marvell Technology als Branchenführer unter den Halbleiter-Unternehmen. Auf TipRanks erhält das Papier eine starke Kaufempfehlung mit einem mittleren Kursziel von 482,28 US-Dollar, was bei einem aktuellen Kurs von 424,05 US-Dollar einem Aufwärtspotenzial von rund 13,7 Prozent entspricht (Schlusskurs 11. Juni 2023). Für den mittel- resp. längerfristigen Ausblick wichtig: Analysten wie Dan Ives von Wedbush betrachten dabei KI nicht nur als Trendthema, sondern als "vierte industrielle Revolution".

Auch der US-Cloud-Computing-Spezialist Salesforce kann auf enorme Kurszuwächse (rund 59 Prozent) in den ersten sechs Monaten des Jahres zurückblicken und ist damit der beste Wert im Dow Jones-Index. Salesforce kann mittlerweile den deutschen Konkurrenten SAP in Sachen Marktkapitalisierung hinter sich lassen. Die in den letzten Jahren stark gestiegenen Erwartungen der Analysten konnte Salesforce Anfang Juni mit der Präsentation der Quartalsergebnisse und des Ausblicks jedoch nicht zufriedenstellen, die Aktie gab nach. Ganz überraschend kam dies für viele allerdings nicht, hatte das Papier 2023 in der Spitze doch bereits fast 70 Prozent zugelegt. Analysten von Goldman Sachs und JPMorgan sehen Salesforce zudem gut positioniert im Bereich der generativen KI.

Carnival-Aktie profitiert von Kreuzfahrt-Boom

Zählten die Kreuzfahrt-Unternehmen in der Corona-Pandemie zu den größten Verlierern, katapultierte ein regelrechter Kreuzfahrt-Boom die Aktien von Carnival oder Norwegian Cruise Line zuletzt weit nach vorne. Nach Vorlage der Quartalszahlen des britisch-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corporation & plc, das zahlreiche Untermarken weltweit unter sich vereint, schossen die Kurse in die Höhe. Eine Umstrukturierung des Konzerns sowie Umsatz und Leistungsziele weit über dem Vor-Corona-Niveau lassen auch die Analysten Potenzial in der Carnival-Aktie sehen.

Low Performer im S&P 500

Bei den schlechtesten Performern im S&P 500 belegen laut MarketWatch der Auto-Ersatzteile-Anbieter Advance Auto Parts mit einem Minus von 52 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023 sowie die US-Finanzdienstleister KeyCorp mit Kursverlusten von 47 Prozent und Zions Bancorporation mit einem Kursminus von 45 Prozent die Plätze eins bis drei. Im NASDAQ 100 haben Solarausrüster Enphase Energy (-37 Prozent), das Biotech-Unternehmen Moderna mit einem Minus von 32 Prozent und die größte US-amerikanische Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (-24 Prozent) die größten Verluste eingefahren.

