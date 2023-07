Lithium-Nickel-Kooperation: Australien und Indonesien schließen EV-Batterieabkommen

Elektroauto-Batterien

Im Rahmen eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Sydney am 3. Juli 2023 hat der indonesische Premierminister Joko "Jokowi" Widodo die Bemühungen Indonesiens, zum Knotenpunkt der Elektroautobatterieproduktion zu werden, durch den Zugang zu australischen Lithiumressourcen intensiviert.

Partnerschaft in der Elektrofahrzeug-Batterieproduktion

Australien verfügt über 50 Prozent der weltweiten Lithiumreserven, ein wesentlicher Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge. Im November drängte der indonesische Premierminister Joko Widodo während eines G20-Treffens auf Bali den australischen Premierminister Albanese dazu, in der Produktion von Elektrofahrzeugbatterien zusammenzuarbeiten.

Im Rahmen dieser Bemühungen unterzeichnete die indonesische Handelskammer im Februar eine Absichtserklärung mit der Regierung von Westaustralien, um Möglichkeiten für eine vertiefte Zusammenarbeit auszuloten, berichtete Nikkei Asia in einem Online-Artikel. Westaustralien, bekannt für seinen Reichtum an Rohstoffen, gab im Mai seine Prognose bekannt: Lithium überholt bald fossile Brennstoffe als zweitgrößte Einnahmequelle des Bundesstaates.

Obwohl China aktuell den größten globalen Markt für Elektrofahrzeuge darstellt und der Großteil der Lithiumlieferungen aus Australien dorthin fließen, strebt die australische Regierung angesichts zunehmender politischer Spannungen eine Diversifizierung ihrer Versorgungsketten für essenzielle Mineralien an und sucht damit nach Alternativen zu China.

Indonesien, auf der anderen Seite, verfolgt die Ambition zum weltweit größten Markt für Batterien von Elektrofahrzeugen aufzusteigen. Daher hat es Unternehmen wie Tesla und andere internationale Akteure ermutigt, in seine Produktionsanlagen zu investieren. Obwohl Indonesien weltweit der führende Produzent von Nickel ist, einer weiteren Schlüsselkomponente für Batterien von Elektrofahrzeugen, kann das Land nicht auf vergleichbare Lithiumressourcen wie Australien zurückgreifen. Nun scheint jedoch eine Lösung für dieses Problem gefunden worden zu sein.

Eine Vereinbarung wurde getroffen

Jennifer Mathews, die nationale Vorsitzende des Australia Indonesia Business Council, drückte ihre positive Sicht auf die bilateralen Beziehungen aus und hob das Potenzial für eine bedeutende strategische Partnerschaft im Bereich Lithium hervor.

CNBC berichtete, dass Australien und Indonesien eine vorteilhafte Vereinbarung zur Zusammenarbeit in der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge getroffen haben. Bei den bilateralen Diskussionen wurden neben der Zusammenarbeit in der Batterieproduktion auch andere wirtschaftliche Partnerschaften, die Erweiterung von Geschäftsvisa und Investitionen in nachhaltige Wirtschaftsthemen angesprochen.

Sabrin Chowdhury - Leiterin für Rohstoffanalyse bei BMI, einer Forschungseinheit von Fitch Solutions - betonte, dass das zwischen den Bergbausupermächten Australien und Indonesien geschlossene Abkommen über die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge für beide Seiten einen Gewinn darstellt.

Im Laufe des Besuchs kamen die indonesische Industrie- und Handelskammer und Westaustralien zu einer Vereinbarung und unterschrieben einen Aktionsplan, der eine intensivere Einbindung in den bedeutenden Mineralsektor des jeweils anderen Landes vorsieht. Sabrin Chowdhury von der BMI-Forschungseinheit von Fitch Solutions betonte die entscheidende Rolle von Lithium für Indonesiens Vorstoß in die Produktion von Elektrofahrzeugen. Sie stellte außerdem die Wichtigkeit von Lithium und Nickel als essenzielle Bestandteile von Elektrofahrzeugbatterien heraus und wies auf den wechselseitigen Nutzen dieser Situation hin.

Die Partnerschaft zwischen Indonesien und Australien wurde durch das Zustandekommen neuer Geschäftsabschlüsse in verschiedenen Sektoren wie Gesundheit, Bergbau und digitale Wirtschaft zwischen Unternehmen beider Länder vertieft. Chowdhury wies abschließend darauf hin, dass Australien als Lithiumlieferant und Indonesien als Nickellieferant fungieren werden, beides zentrale Elemente der Elektrofahrzeugproduktion.

