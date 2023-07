Morgan Stanley-Analyst: Teslas Marktanteil dürfte bis 2030 über den Erwartungen liegen

Größeres Kuchenstück

Nachdem Tesla bei den jüngsten Auslieferungszahlen die Markterwartungen übertroffen hatte, zeigten sich Analysten reihenweise positiv gestimmt. Auch der Elektroautomarktexperte von Morgan Stanley fand lobende Worte - insbesondere für Teslas Marktanteil.

• Teslas Marktanteil trotz Konkurrenz nicht kleiner geworden

• Morgan Stanley daher mit positiver Einschätzung der Verkaufsszahlen

• Kursziel bleibt unverändert

480.000 Autos produziert, 460.000 Fahrzeuge ausgeliefert: Die Eckdaten, die der Elektroautobauer Tesla kürzlich für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt hat, überzeugten Anleger und Analysten gleichermaßen. Auch Adam Jones, Analyst bei Morgan Stanley, sieht die Aussichten für Tesla mit Blick auf die Auslieferungszahlen nun positiver.

Morgan Stanley-Analyst sieht Tesla länger an der Spitze

Seine Erwartungen an die Zahl der 2023 voraussichtlich verkauften Tesla-Fahrzeuge sind nach der starken Quartalsentwicklung gestiegen: Von bislang 1,8 Millionen auf nunmehr 1,9 Millionen Wagen. Das geht aus einem Bericht des Analysten hervor, der in Auszügen bei Twitter veröffentlicht wurde:

NEWS: Morgan Stanley's Adam Jonas has increased his FY23 Tesla delivery estimate to 1.9M units from 1.82M previously.



"We continue to believe overall EV penetration will progress at a lower pace through 2030 with Tesla achieving a higher proportion of the market than expected." pic.twitter.com/xTLzPCZxHB July 3, 2023

Obwohl die zunehmende Konkurrenz im EV-Markt zu der Erwartung geführt habe, dass Tesla an Marktanteil einbüßen würde, sieht der Analyst eine gegenteilige Entwicklung: Die Einführung neuer Elektroautos von Traditionsherstellern würde nur langsam vonstatten gehen, in einigen Fällen sei es sogar zu einer Drosslung der EV-Pläne gekommen. Dies biete Tesla möglicherweise die Chance, "längerfristig einen höheren" Marktanteil als erwartet zu erreichen, schreibt Jonas in seiner Analyse.

"Higher for longer" prognostiziert der Experte also für den Elektroautobauer unter der Leitung von Milliardär Elon Musk . Tesla werde sich ein größeres Stück des Kuchens sichern - dieser Kuchen werde bis 2030 aber kleiner ausfallen, als von vielen Beobachtern erwartet, so der Analyst weiter.

Gewinnprognose angehoben

Vor diesem Hintergrund hob der Jonas auch seine Gewinnerwartungen an: Statt des ursprünglich in Aussicht gestellten Non-GAAP-EPS von 3,03 US-Dollar rechnet der Morgan Stanley-Experte nun mit einem Wert von 3,16 US-Dollar je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2030 hob er die EPS-Erwartungen von 11,92 auf 11,97 US-Dollar an.

An der durchschnittlichen Kurszieleinschätzung ändert diese neue Zuversicht aber nichts: Dieses bleibt bei 250 US-Dollar unverändert und liegt damit unter dem aktuellen Aktienkurs von 269,73 US-Dollar (Schlusskurs vom 11. Juli 2023)

Das ist allerdings das Basisszenario des Analysten, im Bärenfall liegt das Kursziel bei 90 US-Dollar. Für den besten Fall, dem sogenannten Bull Case, traut man dem Anteilsschein des Elektroautobauers sogar einen Sprung bis auf 450 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.net