10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte dank guter US-Vorgaben höher in den Donnerstagshandel gehen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise 0,55 Prozent stärker bei 15.815 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Aufschlägen

Die asiatischen Aktienmärkte verbuchen am Donnerstag Gewinne. In Tokio legt der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,84 Prozent auf 32.280 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.097 Zählern um 0,62 Prozent stärker. In Hongkong zieht der Hang Seng derweil um 2,12 Prozent auf 18.225 Stellen an.

3. NVIDIA mit Gewinnsprung - Erwartungen übertroffen

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns NVIDIA explosiv wachsen. Die Firma aus dem Silicon Valley konnte im vergangenen Quartal den Umsatz im Jahresvergleich auf 13,5 Milliarden Dollar verdoppeln. Zur Nachricht

4. Volkswagen sieht keine akuten Engpässe bei Elektro-Chips mehr

Der Mangel an Halbleitern hat Europas größten Autobauer Volkswagen seit Ende 2020 schwer getroffen - jetzt gibt der Konzern vorsichtig Entwarnung. Derzeit gebe es keine akuten Engpässe mehr, sagte Einkaufsvorstand Dirk Große-Loheide. Zur Nachricht

5. Coinbase erwirbt Beteiligung an Circle

Die Kryptobörse Coinbase hat eine Minderheitsbeteiligung an dem Internetfinanzdienstleister Circle erworben. Gleichzeitig wird das gemeinsam gemanagte Centre Consortium, dessen Aufgabe der Betrieb des an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins USD Coin war, aufgelöst. Zur Nachricht

6. Deutsche Autozulieferer verlieren Anteile auf dem Weltmarkt

Die deutschen Autozulieferer fallen einer Branchenstudie zufolge im internationalen Wettbewerb zurück und verlieren Weltmarktanteile. Mit durchschnittlich 13 Prozent Umsatzwachstum im vergangen Jahr "bilden sie das globale Schlusslicht, weit abgeschlagen hinter dem Rest Europas (21 Prozent), Asien (23 Prozent) und Amerika (25 Prozent)", teilte die Unternehmensberatung PwC am Donnerstag mit. Zur Nachricht

7. Notenbanker-Treffen in Jackson Hole beginnt

In Jackson Hole beginnt am heutigen Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis werde ein Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, hieß es von der Commerzbank. Anleger erwarten neue Eindrücke, ob der künftige geldpolitische Kurs der Währungshüter noch weitere Zinserhöhungen bringen wird.

8. Konkurrenz für Apples Vision Pro-Brille: Samsung bringt wohl eigene AR-Headsets auf den Markt

Der Wettbewerb zwischen den beiden Technologiekonzernen Apple und Samsung besteht seit etlichen Jahren - und nicht nur im Bereich der Smartphones. Auch bei Augmented Reality (AR) zeichnet sich nun ein Konkurrenzkampf ab. So spricht Apple bei der Vision Pro-Brille vom ersten räumlichen Betriebssystem. Zieht Samsung jetzt nach? Zur Nachricht

9. Buffett-Partner Charlie Munger: Diese Aktien waren im zweiten Quartal 2023 im Portfolio der Daily Journal Corporation vertreten

Charlie Munger ist nicht nur Vice Chairman der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway und enger Vertrauter von deren CEO Warren Buffett, sondern auch bei Daily Journal Corporation involviert. Jahrelang hatte der Börsenkenner den Vorsitz des Anlagevehikels inne, mittlerweile hält Munger aber nur noch einen Vorstandssitz. So sah das Depot der Daily Journal Corporation im zweiten Quartal 2023 aus. Zur Nachricht

10. Euro am Donnerstag wenig bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag nach den heftigen Kursausschlägen tags zuvor erst einmal kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0875 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0805 (Dienstag: 1,0887) Dollar festgesetzt.