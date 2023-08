Notenbanker-Treffen beginnt: DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- NVIDIA mit Gewinnsprung -- Coinbase erwirbt Beteiligung an Circle

Am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag steigende Kurse erwartet. Der DAX legt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,64 Prozent auf 15,829 Punkte zu. Am Vortag schloss er 0,15 Prozent höher bei 15.728,41 Punkten. Der TecDAX dürfte ebenfalls freundlich in den Tag gehen. Am Mittwoch hatte er den Handel bei 3.120,48 Punkten (plus 0,72 Prozent) beendet. Am Donnerstag kommen gute Vorgaben von den US-Börsen. Zudem hatte der Chip-Gigant NVIDIA nach Börsenschluss mit seinen Zahlen die hohen Erwartungen noch übertroffen. Laut dem Bernstein-Experten Stacy Rasgon bleibt die Aktie "der beste Weg, um das KI-Thema zu spielen". Außerdem beginnt am heutigen Donnerstag nun das mit Spannung erwartete Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole. Das wichtigste Ereignis des Treffens steht jedoch mit einem Auftritt und einer Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell erst am Freitag an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen zeichnen sich am Donnerstag vorbörslich Gewinne ab. Der EURO STOXX 50 liegt in vorbörslichen Indikationen zeitweise mit 0,8P Prozent im Plus bei 4.300 Punkten. Am Vortag schloss er 0,15 Prozent höher bei 4.266,67 Punkten. Im Fokus der Anleger steht auch am Donnerstag das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das nun beginnt. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf die weitere Zinspolitik der Fed. Besondere Bedeutung wird einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beigemessen, die dieser am Freitag halten wird. Außerdem stehen im Tagesverlauf Stimmungsdaten aus Frankreich und Angaben zum Auftragseingang der US-Industrieunternehmen auf der Agenda.





Die US-Anleger zeigten sich am Mittwoch optimistisch, besonders Tech-Aktien legten zu. Der Dow Jones Index stieg bereits zum Handelsbeginn an, danach überwog das Kaufinteresse. Der US-Traditionsindex schloss denn auch 0,54 Prozent höher bei 34.472,98 Punkten. Auch der NASDAQ Composite begann die Sitzung im Plus und baute seine Gewinne dann weiter aus. Bei 13.721,03 Zählern und damit 1,59 Prozent stärker verabschiedete sich der Tech-Index in den Feierabend. Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch stärker. Dies setzt das Abwarten auf die bevorstehende Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag fort. Es ist unklar, ob dabei Einblicke in den zukünftigen Zinskurs der US-Notenbank gegeben werden. Jüngste Äußerungen von Mitgliedern der Fed lassen jedoch vermehrt darauf schließen, dass im September eine weitere Zinserhöhung in Betracht gezogen wird, wie Dow Jones Newswires erklärte. Die Frage, wie lange die Zinsen auf diesem erhöhten Niveau gehalten werden, bleibt ebenfalls ein bedeutender Punkt, der den Markt beeinflusst. Da die Fed betont hat, dass ihre Entscheidungen bezüglich des zukünftigen Zinskurses "datenabhängig" sind, erhalten die kurz nach der Eröffnung veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor im August besondere Aufmerksamkeit. Der Einkaufsmanagerdaten von S&P Global für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im August sind schwächer ausgefallen als erwartet, was bei Anlegern die Hoffnung bekräftigt, dass die US-Notenbank Fed auf einen weiteren Zinsschritt verzichtet.