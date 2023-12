10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 1,55 Prozent auf 33.152,51 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,35 Prozent im Plus bei 2.912,34 Punkten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng nahezu unverändert bei 16.613,02 Punkten.

3. Commerzbank-Aktie: Commerzbank kann Aktienrückkauf starten - EZB erteilt Genehmigung

Die Commerzbank kann ihr geplantes neues Aktienrückkaufprogramm starten. Zur Nachricht

4. Santander-Aktie: Santander erwirbt 20 Prozent an 9 Milliarden Dollar schwerem Ex-Signature-Portfolio

Die spanische Bank Santander hat einen 20-prozentigen Anteil an einem Immobilienkreditportfolio im Wert von 9 Milliarden US-Dollar erworben, das einst der zusammengebrochenen Signature Bank gehörte. Zur Nachricht

5. Toyota ruft in den USA eine Million Fahrzeuge zurück

Der japanische Autobauer Toyota ruft in den USA eine Million Fahrzeuge zurück. Zur Nachricht

6. Airbus-Aktie: Airbus erhält Milliardenauftrag von spanischer Luftwaffe

Die spanische Luftwaffe wird für die Seeaufklärung mit 16 Militärflugzeugen des Typs Airbus C295 ausgestattet. Zur Nachricht

7. NASDAQ-Titel Micron Technology-Aktie springt nachbörslich an: Micron überrascht mit neuer Prognose

Die starke Nachfrage nach Speicherchips für die Künstliche Intelligenz (KI) lässt Micron Technology optimistisch in die Zukunft blicken. Zur Nachricht

8. NASDAQ-Titel Warner Bros Discovery- und Paramount Global-Aktien: Unternehmen sondieren offenbar milliardenschwere Fusion

In der US-Medien- und Unterhaltungsbranche bahnt sich möglicherweise eine milliardenschwere Fusion an. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 79,62 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 12 Cent auf 74,10 Dollar

10. Euro stabil über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0950 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0944 Dollar festgesetzt.