10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX dürfte vorbörslichen Indikationen zufolge nur leicht höher um die 16.000-er Marke starten.

2. Börsen in Fernost fester

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 1,76 Prozent auf 32.197,42 Punkte. Marginal höher zeigt sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,10 Prozent auf 3.216,88 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 19.356,33 Punkten.

3. Auch General Motors setzt auf Teslas Ladenetz für E-Autos

Tesla öffnet sein Supercharger-Ladenetz für Elektroautos des Rivalen General Motors. Zur Nachricht

4. Ethik-Experte: KI weder verteufeln, noch in den Himmel heben

Im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) im kirchlichen Kontext hat der Ethik-Experte und Theologe Peter Dabrock zu einem Mittelweg geraten. Zur Nachricht

5. China: Inflation bleibt auf sehr niedrigem Niveau - Erzeugerpreise sinken weiter

Da sich zudem der Rückgang der Erzeugerpreise beschleunigte, hat die Notenbank weiter viel Spielraum, um die sich abschwächende Wirtschaft anzukurbeln. Zur Nachricht

6. Volkswagen-Tochter Porsche hat Konzept für neues Elektroauto vorgestellt

Der Sportwagenbauer Porsche will bei der Elektromobilität aufholen. Zur Nachricht

7. Donald Trump wegen Dokumentenaffäre erneut angeklagt

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist eigenen Worten und Medienberichten zufolge erneut von der US-Justiz angeklagt worden. Zur Nachricht

8. Eintracht Frankfurt verpflichtet Knauff offenbar fest vom BVB

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat offenbar Stürmer Ansgar Knauff fest von Borussia Dortmund verpflichtet. Zur Nachricht

9. Goldpreis mit Atempause

Der Goldpreis zeigt sich am Freitag nur leicht höher. Die gestrige Dollarschwäche hat dem gelben Edelmetall einen Tagesgewinn von rund einem Prozent beschert. Auf dem erhöhten Niveau kann man nun aber eine Atempause beobachten. Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 0,70 auf 1.977,90 Dollar pro Feinunze.

10. Euro verteidigt Vortagesgewinne - Lira bleibt unter Druck

Der Euro hat am Freitag seine Vortagesgewinne behauptet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0781 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0737 (Mittwoch: 1,0717) Dollar festgesetzt.

Bildquellen: S.Borisov / Shutterstock.com