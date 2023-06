Anleger im Wartemodus: DAX vorbörslich um 16.000 Punkte -- Asiens Börsen legen zu -- Porsche mit Konzept für neues E-Auto-- GM setzt auf Teslas Ladenetz für E-Autos -- China-Inflation niedrig

Werbung

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch am Freitag weiter in Lauerstellung befinden. Der DAX hatte im Donnerstagshandel 0,18 Prozent auf 15.989,96 Punkte zulegen können. Der TecDAX schloss daneben 0,36 Prozent tiefer bei 3.202,00 Zählern. In der kommenden Woche stehen sowohl die Zahlen zur US-Inflation als auch der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve an. Im Vorfeld wagen sich auch die Anleger hierzulande kaum aus der Deckung. Kursstützend dürften sich am Freitag die guten Vorgaben von der Wall Street erweisen, dort hatte ein überraschend deutlicher Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für Aufschläge gesorgt, weil das schwache Konjunktursignal die Hoffnungen am Markt verstärkte, dass die Geldpolitik der Währungshüter erfolgreich sein könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen präsentierten sich am Donnerstag ohne große Ausschläge. Der EURO STOXX 50 gab zur Eröffnung leicht nach und zeigte sich im Verlauf unentschlossen. Er beendete die Sitzung schließlich mit plus 0,13 Prozent bei 4.297,68 Punkten. Die Stimmung am Markt hatte sich allerdings etwas eingetrübt, nachdem die Bank of Canada die Leitzinsen am Mittwoch überraschend erhöht und somit Ängste vor einer restriktiven Zinspolitik geschürt hat. Derweil ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euroraum im ersten Quartal nach revidierten Daten leicht gesunken. Damit ist die Eurozone in eine technische Rezession gerutscht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich nach einem kaum veränderten Start mit positiver Tendenz. Der Dow Jones Index gab zur Eröffnung marginal nach, drehte anschließend jedoch ins Plus und notierte letztlich 0,50 Prozent im Plus bei 33.833,61 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete mit einem Mini-Plus und konnte dieses im Verlauf ausweiten. Schließlich legte er um 1,02 Prozent auf 13.238,52 Zähler zu. "Die überraschende Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte durch die Bank of Canada (BoC) hat gestern die Finanzmärkte erschüttert", sagte Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank laut der Nachrichtenagentur: "Die Entscheidung der BoC, ihre Zinserhöhungen nach einer Pause von zwei Sitzungen wieder aufzunehmen, und die überraschende Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia um 25 Basispunkte am Vortag haben die Falken unter den Zentralbanken weltweit beflügelt und auch die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve gestärkt." Derweil sorgten wöchentliche Arbeitsmarktdaten für etwas Entlastung bei der Frage, ob auch die Fed womöglich noch weitere Zinsanhebungen plant. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sind deutlicher gestiegen als erwartet. Auch der Wert der Vorwoche wurde nach oben korrigiert. Zwar ist eine unerwartet hohe Zahl kein gutes Signal für die Wirtschaft, könnte aber im Sinne der Fed bei ihrem Kampf gegen die Inflation sein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken