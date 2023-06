VW-Aktie mit Gewinnen: Barclays-Analyst sieht bei Volkswagen Aufwärtspotenzial

Nach den jüngsten Vorbehalten gegenüber dem Autobauer seitens der Investoren sehe er angesichts des bevorstehenden Kapitalmarkttages am 21. Juni eher Aufwärtspotenzial als Risiken, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine überzeugende Strategieumsetzung könnte zu einer Neubewertung der Aktie des Autobauers führen.

Die Vorzugsaktie von Volkswagen (VW) gewinnt am Donnerstag via XETRA zeitweise 0,88 Prozent auf 125,44 Euro.

/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 04:10 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) AG Vz. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) AG Vz. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) AG Vz.

Bildquellen: Volkswagen AG, FotograFFF / Shutterstock.com