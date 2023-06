Bitcoin Miladys ermöglichen Transformation von Ethereum-NFTs ins Bitcoin-Netzwerk

• Bitcoin-Ordinals immer beliebter• Burn-and-Mint: Transaktion von Ethereum NFTs zu Bitcoin Ordinals• Bitcoin Miladys kann NFT-Landschaft verändern

Bitcoin-Ordinals sind noch recht jung, erst seit Beginn des Jahres können NFTs mithilfe der sogenannten Inscriptions-Technologie auf dem Bitcoin-Hauptnetzwerk geschrieben werden. Dabei können die Satoshis (kleinste Ureinheit des Bitcoin) über eine Seriennummer identifiziert, übertragen und nachvollzogen werden. Durch Inscriptions kann also jeder Satoshi mit Bildern, Texten oder Videos versehen und durch Mining auf dem Hauptnetzwerk festgeschrieben werden. Zum Auslesen werden Ordinal-fähige Bitcoin-Wallets oder Online-Ordinal-Viewer benötigt.

Auch auf Binance können die Bitcoin-NFTs nun gehandelt werden. Die weltgrößte Kryptobörse möchte damit ihr Angebot erweitern und die Auswahl für die Kunden vergrößern. Bitcoin-NFTs können direkt über die Binance-Konten und ohne zusätzliche Wallet gehandelt werden.

Bitcoin Miladys: Konvertierung Ethereum-basierter NFTs in Bitcoin-Ordinals

In Zusammenarbeit mit dem NFT-Marktplatz Ordinals Market und der Bitcoin-Wallet Xverse hat der Bitcoin-basierte Ableger der beliebten NFT-Sammlung Bitcoin Miladys nun den Launch einer Bridge vermeldet, die es Inhabern Ethereum-basierter NFTS ermöglicht, ihre digitalen Kunstwerke über das Ordinals-Protokoll auf das Bitcoin-Hauptnetzwerk zu migrieren. Der BRC-721E-Token-Standard soll es Händlern ermöglichen, ihre ERC-721 NFTs in BRC-721E-Token auf Satoshis im Bitcoin Netzwerk zu konvertieren.

Der Transaktionsprozess von Ethereum NFTs zu Bitcoin Ordinals folgt der sogenannten "Burn-and-Mint"-Funktion: Laut Homepage von Ordinals Market fungieren sie als eine einzige On-Chain-Einschreibungsanfrage ("einfache Fahrt") und können von jedem analysiert werden, um nicht-eingeschriebene Token zu finden. Die Token erscheinen dann auf einer benutzerdefinierten Ordinals Market Seite und enthalten vollständige Metadaten. Der ursprüngliche Ethereum-ETF wird schließlich an eine nicht erreichbare Burn-Adresse gesendet und somit zerstört.

Nach der Pleitewelle unter den Bitcoin-Miningunternehmen bieten die Gebühren für Bitcoin-Ordinals den Minern laut BTC ECHO wieder ein lohnendes Geschäft. Die mit bis zu 30 US-Dollar teilweise horrenden Kosten für eine Bitcoin-Transaktion zulasten der Nutzer Anfang Mai riefen allerdings auch Kritiker auf den Plan. Mittlerweile sind die Gebühren jedoch wieder drastisch gesunken. Skalierungsprobleme, die auf der Kette zeitweise vorhanden waren, entstanden in der Vergangenheit in Hype-Zeiten sowohl auf Ethereum als auch auf dem Bitcoin-Netzwerk.

Bitcoin-NFTs zunehmend beliebter

Das Wachstum der Bitcoin Ordinals ist derzeit enorm, so übersprang die Zahl der Inscriptions laut Daten von Dune Analytics die elf Millionen-Marke. Gemessen am Handelsvolumen rangierten die "Uncategorized Ordinals" auf Bitcoin bereits zeitweise auf Rang zwei, hinter den "Bored Ape Yacht Club". Im Anschluss fielen sie jedoch wieder einige Plätze zurück (Stand 7. Juni 2023). Damit schlägt das Bitcoin-Netzwerk zahlreiche Ethereum-, Solana- und Polygon-Blockchain-Projekte um Längen.

Für Nutzer könnte es also interessant werden, trotz Risiken in der Migrationsmethode - etwa dem Verlust der Lizenzrechte am Ethereum-NFT - so geschehen bei einem Bored Ape im Wert von 169.000 US-Dollar - ihre NFTs in das Ordinals-Protokoll zu transferieren, um von der steigenden Popularität des Bitcoin-Netzwerks zu profitieren. So ist NFT LATELY etwa der Meinung, dass "Bitcoin Miladys die NFT-Landschaft verändern kann, indem es eine Migrationslösung bietet, die es so noch nie gegeben hat und neue und aufregende Möglichkeiten eröffnet".

