10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte nach dem starken Vortag zum Wochenausklang bereits wieder etwas abbröckeln. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der Leitindex zeitweise um 0,51 Prozent tiefer bei 16.121 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Die Börsen in Fernost zeigen zum Wochenausklang gemischte Vorzeichen. In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,67 Prozent auf 32.272 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,23 Prozent auf 3.162 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng derweil hingegen um 0,38 Prozent auf 19.000 Stellen zu.

3. SAP dampft Ziele etwas ein - Quartalsumsatz unter Erwartungen

Europas größter Softwarehersteller SAP hat auch im zweiten Quartal Schwächen in seinem erklärten Zukunftsgeschäft gezeigt. Das DAX-Schwergewicht korrigierte am Donnerstag seine Jahresziele, weil die Clouderlöse schwächer ausfielen als erwartet. Zur Nachricht

4. Aktie der Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach

Die Aktien der Software AG werden außerplanmäßig aus dem MDAX und dem TecDAX gelöscht. Grund dafür sei, dass der Streubesitz im Zuge einer Übernahme unter 10 Prozent gesunken sei, teilte die Deutsche Börse am späten Donnerstagabend mit. Zur Nachricht

5. Ceconomy-Töchter Mediamarkt und Saturn gliedern Reparaturservice in Kundenberatung ein

Die Elektronikketten Mediamarkt und Saturn wollen ihr Reparatur- und Servicegeschäft umbauen und im Zuge dessen zwei Tochtergesellschaften schließen. Betroffen sind rund 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tochtergesellschaft Tec Repair sowie weitere 50 von deren Verwaltungsgesellschaft. Zur Nachricht

6. Umsatz und Ergebnis von Sartorius fallen stärker als erwartet

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat im zweiten Quartal weiter unter einer temporär schwachen Nachfrage in seinen beiden Sparten gelitten. Umsatz und Ergebnis von Sartorius gingen stärker als am Markt erwartet zurück. Zur Nachricht

7. Berkshire Hathaway trennt sich von erheblichem Activision-Anteil

Die finale Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft rückt immer näher. Kurz vor der Zielgeraden stößt Warren Buffett jedoch einen Großteil seiner Activision-Anteile ab. Zur Nachricht

8. Tesla investiert eine Milliarde in Dojo-Supercomputer

Tesla ist auch weiter auf Rekordjagd. Nun will Elon Musk mit dem Dojo-Supercomputer Tesla-Fahrzeuge mit einer komplett eigenen Infrastruktur ausstatten und damit die Konkurrenz im Bereich künstliche Intelligenz hinter sich lassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und steuerten auf die vierte Woche mit Preisaufschlägen in Folge zu. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 80,23 US-Dollar. Das waren 59 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 76,23 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Damit stoppte die Gemeinschaftswährung vorerst die deutlichen Kursverluste vom Vortag. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1141 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1197 Dollar festgesetzt.