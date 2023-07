DAX im Minus ewartet -- Asiens Börsen uneinig -- SAP dampft Ziele etwas ein -- Software AG fliegt aus MDAX -- Umsatz und Ergebnis von Sartorius fallen stärker als erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag nachgeben.

In vorbörslichen Indikationen verliert der DAX zeitweise 0,54 Prozent auf 16.117 Punkten. Am Vortag hatte er noch um 0,59 Prozent auf 16.204,22 Punkte zugelegt. Auch der TecDAX wird tiefer erwartet. Er hatte bereits am Donnerstag um 0,44 Prozent auf 3.210,81 Zähler nachgegeben.

Nach dem starken Vortag erwarten Marktexperten, dass der deutsche Leitindex seine Gewinne im Freitagshandel bereits wieder verlieren könnte. Die Vorgaben aus den USA sind uneinheitlich, vor allem Technologiewerte standen dort nach einigen Quartalsbilanzen wieder deutlich unter Druck. Zudem werfen die Leitzinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Schatten voraus, weshalb sich Anleger wohl zurückhalten dürften.

