Air Liquide-Aktie etwas stärker: Air Liquide investiert kräftig in Taiwan und Südkorea

Halbleitergeschäfte in Asien

Air Liquide stärkt seine Halbleitergeschäfte in Asien.

Wie der französische Gasekonzern mitteilte, investiert er knapp 200 Millionen US-Dollar in zwei Fabriken für Halbleiter-Materialien in Taiwan und Südkorea. Die Produktion in Taiwan soll 2024 beginnen, in Südkorea 2025.

An der EURONEXT in Paris zeigt sich die Air Liquide-Aktie am Freitag zeitweise um 0,31 Prozent stärker bei 160,90 Euro.

Von David Sachs

PARIS (Dow Jones)