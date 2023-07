NASDAQ stoppt Pläne für ihren eignen Krypto-Verwahrungsdienst

Regulatorische Unsicherheit

Der technologieorientierte US-Börsenbetreiber NASDAQ hat seine Pläne zur Einführung eines Kryptowährungsverwahrungsdienstes vorerst auf Eis gelegt.

• NASDAQ verzögert den Start ihres Krypto-Verwahrungsdienstes

• Mangel an Klarheit bei der Regulierung beklagt

• Weiterhin Engagement im Krypto-Geschäft

Eigentlich wollte die NASDAQ bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 einen eigenen Verwahrdienst starten, der es Kunden ermöglicht, Bitcoin und Ether sicher aufzubewahren. Doch nun wird die angesehene US-Börse vorerst noch kein Krypto-Verwahrer.

Regulatorische Unsicherheit

Um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie den Anlegerschutz sicherzustellen, hat sich das etablierte Finanzunternehmen für einen vorsichtigen Ansatz im Depotgeschäft entschieden. Aus diesem Grund sei es, bevor man seine Pläne für das Krypto-Verwahrungsgeschäft fortsetze, zunächst erforderlich die sich entwickelnde Regulierungslandschaft zu bewerten, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen. Denn derzeit unternehmen die US-Börsenaufsicht SEC sowie weitere Behörden große Anstrengungen, um die Vorschriften und die Aufsicht über die Krypto-Branche zu verschärfen. Große mediale Aufmerksamkeit fanden beispielsweise die Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Kryptobörsen Coinbase und Binance.

"In diesem Quartal haben wir in Anbetracht des sich wandelnden Geschäfts- und Regulierungsumfelds in den Vereinigten Staaten die Entscheidung getroffen, den Start unseres Krypto-Verwahrungsdienstes und die damit verbundenen Bemühungen um eine entsprechende Lizenz zu stoppen", erklärte deshalb NASDAQ-CEO Adena Friedman laut "Cointelegraph" in einer Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung der Bilanzzahlen zum zweiten Quartal. Sie bemängelte insbesondere die fehlende Klarheit in der Regulierungslandschaft.

Kein Rückzug aus dem Krypto-Geschäft

Doch trotz dieser Entscheidung will die NASDAQ nicht nur den Markt in den nächsten Monaten hinsichtlich möglicher regulatorischer Entwicklungen weiterhin genau im Blick behalten, sondern auch ihr Krypto-Geschäft weiter ausbauen: "Wir arbeiten weiter am Aufbau und an der Bereitstellung von technologischen Fähigkeiten, die die NASDAQ als führenden Anbieter von Softwarelösungen für digitale Vermögenswerte für die gesamte globale Branche positionieren. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung unserer Custody-Lösung als Technologieplattform, um den breiteren, globalen Markt für digitale Vermögenswerte zu bedienen", wird Friedman von "Cointelegraph" zitiert.

Während die NASDAQ also ihr ehrgeiziges Vorhaben im Depotgeschäft vorübergehend pausiert, will sie nun andere Möglichkeiten im Krypto-Geschäft ausloten und dabei ihren Fokus auf Krypto-ETFs und kryptozentrierte Indexprodukte verlagern.

Redaktion finanzen.net