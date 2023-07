Ripple zuversichtlich: Teilerfolg im Rechtsstreit mit der SEC stellt auch wichtigen Sieg für die gesamte US-Kryptobranche dar

XRP-Preis beflügelt

Nach einem lang andauernden Rechtsstreit zwischen Ripple und der US-Börsenaufsicht SEC fällte vergangene Woche eine US-Richterin ihr Urteil, das einen Teilerfolg sowohl für Ripple als auch für die SEC bedeutet.

Werte in diesem Artikel

• Teilsieg für Ripple vor Gericht

• Ende des Rechtsstreits zwischen Ripple und der SEC?

• Ripple zeigt sich nach Urteil zuversichtlich

Der Rechtsstreit zwischen Ripple und der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) zog sich über mehr als zwei Jahre hin. Im Dezember 2020 gab die SEC bekannt, "Klage gegen Ripple Labs Inc. und zwei seiner Führungskräfte, die ebenfalls bedeutende Wertpapierinhaber sind, eingereicht" zu haben, mit der Begründung, "sie hätten über 1,3 Milliarden US-Dollar durch ein nicht registriertes, laufendes Wertpapierangebot für digitale Vermögenswerte aufgebracht". Nun fiel vergangene Woche das Urteil.

Teilsieg für Ripple vor Gericht

Dieses bedeutete einen großen juristischen Sieg für die Kryptobranche, denn die US-Richterin entschied laut CNBC, dass XRP "auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Wertpapier" sei und Ripple somit mit dem Verkauf seines Tokens an öffentlichen Börsen nicht gegen Bundeswertpapiergesetze verstoßen hat.

Allerdings konnte auch die SEC einen Teilerfolg vermelden: Die Richterin stellte nämlich fest, dass einige Verkäufe des Tokens dennoch als Wertpapiertransaktionen einzustufen seien. So seien etwa 728,9 Millionen US-Dollar an XRP-Verkäufen an Institutionen, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitete, als Wertpapiertransaktionen einzuordnen.

Folglich zeigte sich die SEC laut einem Sprecher auch nur mit diesem Teil des Urteils zufrieden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters - die SEC prüfe die Entscheidung.

Brad Garlinghouse, Vorstandsvorsitzender von Ripple, bezeichnete das Urteil laut Reuters in einem Interview als "einen großen Gewinn für Ripple, aber noch wichtiger für die Branche insgesamt in den USA".

XRP-Preis kräftig gestiegen

Die Entscheidung befeuerte auch den XRP-Preis, der sich am Tag vor der Entscheidung zeitweise noch um 0,47 US-Dollar bewegt hatte. Am 13. Juli stieg er auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,8875 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung kletterte zwischenzeitlich bis auf 43,83 Milliarden US-Dollar.

Nach einem Preisanstieg um mehr als 56 Prozent in den vergangenen sieben Tagen befindet sich XRP mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt rund 39,2 Milliarden US-Dollar auf Platz fünf der größten sich im Umlauf befindlichen Kryptowährungen (Stand: 18.07.2023).

Ripple hofft auf viele Gespräche mit Kunden - und neue Geschäfte

Nun zeigt sich Ripple zuversichtlich, dass nach dem wichtigen Urteil US-Banken und andere Finanzinstitute Interesse an der Einführung von XRP bei grenzüberschreitenden Zahlungen zeigen werden, berichtet CNBC. Man gehe davon aus, dass im dritten Quartal Gespräche mit amerikanischen Finanzunternehmen über den Einsatz von Ripples On-Demand Liquidity (ODL)-Produkt aufgenommen würden, so Stu Alderoty, General Counsel von Ripple, in einem Interview mit CNBC.

"Ich denke, wir sind zuversichtlich, dass diese Entscheidung den Kunden oder potenziellen Kunden von Finanzinstituten den Trost gibt, zumindest vorbeizukommen und mit dem Gespräch darüber zu beginnen, welche Probleme sie in ihrem Geschäft haben, reale Probleme im Hinblick auf die grenzüberschreitende Wertübertragung ohne obszöne Gebühren zu erheben", verlautete Alderoty und fügte hinzu: "Hoffentlich wird dieses Quartal in den Vereinigten Staaten viele Gespräche mit Kunden hervorrufen, und hoffentlich werden aus einigen dieser Gespräche tatsächlich echte Geschäfte".

Doch nun bleibt zunächst einmal abzuwarten, ob mit dem Urteil tatsächlich das letzte Wort im Fall Ripple gegen die SEC gesprochen ist, da die US-Börsenaufsicht Berufung gegen das Urteil einlegen kann.

Redaktion finanzen.net