ARK Invest-Chefin Cathie Wood findet NASDAQ-Wert NVIDIA als KI-Aktie zu "offensichtlich" - Wo sie mehr Potenzial sieht

Die NVIDIA-Aktie ist momentan einer der größten Gewinner des KI-Hypes, ihr Kurs hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht. Doch ARK Invest-Chefin Cathie Wood hat diese Rally zum Großteil verpasst - und betonte nun einmal mehr, dass es an anderen Stellen bessere Chancen im KI-Bereich gebe.

• NVIDIA-Aktie mit gewaltigem Kurssprung seit Jahresbeginn

• Cathie Wood hält NVIDIA als KI-Investition für zu offensichtlich

• Das zeichnet laut der ARK Invest-Chef KI-Unternehmen mit mehr Potenzial aus

Die NVIDIA-Aktie glänzt 2023 bislang mit einer herausragenden Performance: Rund 222 Prozent hat das Papier seit Jahresbeginn hinzugewonnen und kostete zuletzt 470,77 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 19. Juli 2023). Tech-Investorin Cathie Wood hat diese Gewinne jedoch zum größten Teil verpasst, denn im Januar schmiss sie alle NVIDIA-Aktien aus ihrem Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF (ARKK). Lediglich in einigen der anderen, kleineren Fonds von ARK Invest sind noch ein paar Papiere des Grafikchip-Herstellers enthalten. Seitdem wird die Starinvestorin nicht müde zu betonen, dass die NVIDIA-Aktie ohnehin viel zu teuer sei. "Mit dem 25-fachen erwarteten Umsatz für dieses Jahr ist der Preis von NVIDIA [...] zu weit voraus", schrieb Wood bereits Ende Mai auf Twitter - und bekräftigte diese Einschätzung kürzlich in zwei weiteren Interviews.

Cathie Wood setzt statt auf NVIDIA-Aktie auf weniger offensichtliche KI-Gewinner

Laut Wood gebe es abseits von NVIDIA andere Aktien, die mehr Potenzial aus der möglicherweise transformativen KI-Technologie ziehen könnten und auf die sich ARK Invest nun konzentriere. "Wir haben im Grunde die Allokation zugunsten anderer KI-Spiele verändert, die nicht so offensichtlich sind. NVIDIA ist jetzt sehr offensichtlich", so die Investorin gegenüber "Bloomberg". Dabei bekräftigte sie auch erneut, dass für sie Tesla die "größte KI-Spielmöglichkeit da draußen" sei. Die Aktie des Elektroautobauers um Elon Musk ist einer der Langzeitfavoriten von Wood und die größte Position im ARK Innovation ETF. Auch schon im Mai bezeichnete die Starinvestorin Tesla als "offensichtlichsten Nutznießer der jüngsten Durchbrüche in der KI" - auch wenn andere Analysten, etwa Morgan Stanley-Experte Adam Jonas, bestreiten, dass Tesla eine KI-Aktie ist.

Auch im Interview mit "CNBC" rechtfertigte Cathie Wood, warum sie in ihren Fonds kaum noch NVIDIA-Aktien hält, würdigte dabei aber den Grafikchip-Hersteller zumindest etwas mehr. "NVIDIA ist eine unglaubliche KI-Wette und ist dementsprechend bepreist", so die ARK Invest-Gründerin. Als weitere Aktie aus dem KI-Bereich, die mehr Aufwärtspotenzial sowie eine günstigere Bewertung bietet und momentan womöglich übersehen wird, nannte Cathie Wood gegenüber dem US-Sender neben Tesla dabei auch Twilio. Das Unternehmen betreibt eine Cloud-Kommunikationsplattform für Unternehmen, die unter anderem vom Fahrdienstvermittler Uber genutzt wird, und werde momentan mit dem zweifachen des Umsatzes bewertet.

Sowohl Twilio als auch Tesla besäßen laut Wood eine Eigenschaft, die zukünftige Gewinner im KI-Bereich besonders auszeichnen werde: Sie verfügen - neben einem visionären Führungsteam und einem starkem globalen Vertrieb - über proprietäre Daten. Twilio besitze zum Beispiel Daten aus der Kommunikation zwischen Nutzern und Unternehmen, die sonst keiner habe, und Tesla habe mehr Daten über gefahrene Meilen in der realen Welt gesammelt als alle anderen Autobauer und Tech-Firmen, die sich auf autonomes Fahren konzentrieren, so Wood gegenüber "CNBC".

ARK Invest-Chefin wiederholt längst bekannte Aussagen - Anleger glauben ihr offenbar

Ob sich diese eher untypischen KI-Aktien in Zukunft tatsächlich als Gewinner des Hypes herausstellen und sogar NVIDIA schlagen können, muss sich in den nächsten Monaten und Jahren allerdings erst noch zeigen. Cathie Wood scheint jedoch fest davon überzeugt zu sein, denn ähnliche Aussagen sind von ihr seit der verpassten NVIDIA-Rally ständig zu hören. Womöglich will sie damit aber auch nur eine schlechte Investment-Entscheidung schönreden. Bei den Anlegern scheint es jedoch zu funktionieren: Nach einer Durstrecke - vor allem im vergangenen Jahr - verbuchten die Fonds von ARK Invest laut "Bloomberg" zuletzt wieder Zuflüsse und der Flaggschiff-Fonds ARKK stieg kürzlich sogar auf ein neues 11-Monats-Hoch.

