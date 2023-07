Experten-Favoriten

Analystenlieblinge in den Top-Branchen KI und EV: NVIDIA wird seinem Ruf gerecht - Tesla-Aktie nicht

11.07.23 03:15 Uhr

Elektroautos und künstliche Intelligenz: Anleger, die in den aktuellen Top-Branchen am Markt potenzielle Investments suchen, ziehen häufig Analystenbewertungen in ihre Anlageentscheidung mit ein. Doch nicht immer sind die vermeintlichen Top-Stocks auch die von Experten am besten bewerteten Branchenvertreter.

• EV und KI gehören zu den Top-Marktsektoren 2023

• Tesla auf Analysten-Empfehlungsliste abgeschlagen

• NVIDIA wird seinem Ruf gerecht



Wer nach den Top-Branchen 2023 sucht, dürfte um zwei Marktsegmente kaum herum kommen: Elektroautobauer und künstliche Intelligenz (KI). Eine Untersuchung auf TipRanks macht deutlich: Die prominentesten Vertreter dieser stark nachgefragten Marktsektoren stehen nicht immer auch in der Gunst von Analysten ganz oben. Elektroautobauer - Tesla-Aktie nicht der Analystenliebling Der wohl bekannteste Elektroautobauer der Welt ist der Pionier der Branche, der US-Konzern Tesla. Auch bei Anlegern kommt die Tesla-Aktie gut an: Allein in diesem Jahr ist ein Kursplus von 118,7 Prozent zu sehen. Beim Blick auf die Bewertung von Analysten fällt aber auf: Die Tesla-Aktie gehört im EV-Segment nicht zu den Top-Picks. Durchschnittlich wird die Aktie bei TipRanks nur mit "Moderate Buy" bewertet, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 235,08 US-Dollar und damit deutlich unter dem aktuellen Börsenpreis (Schlusskurs an der NASDAQ am 10. Juli 2023: 269,61 US-Dollar) Auch Konkurrent NIO wird von Experten auf TipRanks nur mit "Moderate Buy" bewertet, hier stehen sieben Kaufempfehlungen vier Hold-Empfehlungen gegenüber. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei Rivian, General Motors und Lucid, die von Analysten allesamt durchwachsen bewertet werden, deren Aktien auf Basis der durchschnittlichen Kursziele aber immerhin noch Aufwärtspotenzial haben. Analystenliebling im Elektroautosegment ist aber Li Auto. Sieben der acht auf TipRanks gelisteten Analysten empfehlen die Aktie des chinesischen Herstellers zum Kauf, einer hat ein Hold-Rating für den Anteilsschein ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,41 US-Dollar und damit rund 11,08 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie am 10. Juli 2023 (35,85 US-Dollar). Künstliche Intelligenz - NVIDIA-Aktie bei Experten beliebt Ein weiteres Trend-Segment am Markt 2023 ist künstliche Intelligenz. Fahrt nahm der Sektor durch den Erfolg des Chatbots ChatGPT auf, längst haben zahlreiche Unternehmen und Anleger des Zukunftspotenzial von KI-getriebenen Anwendungen erkannt. Einer der größten Profiteure im KI-Segment ist der Halbleiterhersteller NVIDIA. Mit einem Kursplus von 188,63 Prozent seit Jahresstart gehört die NVIDIA-Aktie zu den Top-Performern am Markt. Bei Analysten hat der Anteilsschein im Sektorvergleich mit die Nase vorn: Von 32 Analysten, die auf TipRanks die NVIDIA-Aktie bewerten, empfehlen den Anteilsschein 29 der Experten zum Kauf. Dem stehen zwei Hold- und ein Sell-Rating gegenüber. Und obwohl die NVIDIA-Aktie 2023 bereits starke Gewinne einfahren konnte, sehen Analysten noch weiteres Aufwärtspotenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 480,61 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurswert der Aktie, der bei 421,80 US-Dollar liegt (Schlusskurs vom 10. Juli 2023). Ein "Strong Buy" Rating erhalten im KI-Segment auch die Aktien von Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Apple. Das Aufwärtspotenzial der Aktien fällt hier aber teils deutlich geringer aus. Auf eine einheitliche Kaufempfehlung können sich die Analysten zudem ebenfalls nicht einigen. Auf wenig Gegenliebe auf Analystenseite stößt unterdessen die Aktie von C3.ai: Hier rechnen Experten mit einem Kurssturz um rund ein Drittel, zudem liegt die durchschnittliche Bewertung nur bei "Hold".



Redaktion finanzen.net

