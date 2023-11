10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich höher

Der DAX notiert im vorbörslichen Handel zeitweise 0,28 Prozent höher bei 15.186,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost fester

In Tokio ruht der Handel am Freitag. Am Donnerstag kletterte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich um 1,1 Prozent auf 31.949,89 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,84 Prozent auf 3.034,65 Punkte ab. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng bei 17.676,84 Zählern (+2,59 Prozent).

3. Vonovia trennt sich von Wohnungen - Milliardenerlös

Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern Vonovia kommt bei dem geplanten Verkauf von Wohnungen voran. Zur Nachricht

4. BMW verzeichnet starkes Quartal

BMW hat im dritten Quartal dank einer anhaltend guten Nachfrage nach Premiumautos das operative Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

5. KRONES verbessert Profitabilität

Nach einem guten ersten Halbjahr sind die Geschäfte beim Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES auch im dritten Quartal weiter rund gelaufen. Zur Nachricht

6. FTX-Zusammenbruch: Einstiger FTX-CEO Bankman-Fried schuldig gesprochen

Er wurde einst als Visionär der Kryptowährungen gefeiert, jetzt ist Sam Bankman-Fried ein verurteilter Betrüger. Zur Nachricht

7. Apple-Gewinn steigt trotz rückläufigem Umsatz

Apple erwartet keine großen Sprünge im anstehenden Weihnachtsgeschäft. Der iPhone-Konzern sagte für das laufende Geschäftsquartal einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres vorher - und enttäuschte damit die Wachstumserwartungen einiger Investoren. Zur Nachricht

8. SYNLAB sieht Kaufangebot von Cinven neutral

Vorstand und Aufsichtsrat von Europas größtem Labordienstleister SYNLAB enthalten sich einer Empfehlung zum Übernahmeangebot des Finanzinvestors Cinven. Zur Nachricht

9. Kontron zieht Gewinnprognose an

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat nach einem starken dritten Quartal seine Gewinnprognose nach oben geschraubt. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro hat sich nach seinen Vortagesgewinnen zunächst kaum bewegt. Am Freitagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0631 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.