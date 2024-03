10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich etwas leichter

Der deutsche Leitindex bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart knapp im Minus.

2. Börsen in Asien im Minus

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,33 Prozent tiefer bei 38.681,07 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,25 Prozent auf 3.030,53 Zähler nach. Der Hang Seng verliert 2,35 Prozent auf 16.562,59 Einheiten.

3. Tag des Hexensabbat

Heut wird mit Spannung der große Verfallstag an den Terminbörsen erwartet. Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes laufen aus, was oberhalb der 18.000 Punkte noch einmal für viel Bewegung auch im DAX sorgen könnte. In der Vergangenheit waren derlei Termine nicht selten entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen.

4. Vonovia-Aktie fällt nachbörslich: Vonovia erleidet 2023 milliardenschweren Verlust

Vonovia hat im abgelaufenen Jahr operativ weniger verdient. Zur Nachricht

5. Rheinmetall-Aktie klettert nachbörslich: Rheinmetall nimmt Übernahmen auf dem US-Markt ins Visier

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will im US-Markt wachsen und nimmt dort Übernahmen ins Visier. Zur Nachricht

6. HelloFresh verliert weiter Kunden

Der Kochboxenversender HelloFresh ringt weiter mit dem Verlust seiner Kunden. Zur Nachricht

7. Erweiterungspläne von Tesla in Grünheide: Gemeinde schlägt Ausbau auf kleinerer Fläche vor - Protestcamp gegen Tesla-Autofabrik

In die Diskussion um die Erweiterungspläne von Tesla in Grünheide bei Berlin kommt Bewegung. Zur Nachricht

8. Adobe-Aktie fällt nachbörslich zweistellig: Ausblick enttäuscht - Tool soll KI-Bilder erkennen

Der Softwarekonzern Adobe hat die Börse mit seinem Ausblick auf das Geschäft im laufenden Quartal enttäuscht. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Sie konnten damit die deutlichen Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortsetzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,26 US-Dollar und damit 16 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig um 15 Cent auf 81,11 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar weiter nach

Der Euro ist am Freitag weiter gesunken und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zum Vortag ging es aber nur noch leicht nach unten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0877 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0925 Dollar festgesetzt.