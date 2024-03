DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Vonovia erleidet 2023 milliardenschweren Verlust -- Rheinmetall nimmt Übernahmen auf US-Markt ins Visier -- HelloFresh, Adobe im Fokus

Am Donnerstag hatte der DAX die 18.000-Punkte-Marke überschritten und erneut einen Rekord erzielt, letztlich jedoch unter der runden Marke geschlossen. Bei dieser scheint er nun eine Grenze gefunden zu haben. Vor dem Wochenende dürfte es am "Großen Verfallstag" nochmals zu leichten Gewinnmitnahmen kommen. "Die Anleger warten aktuell erst einmal ab", zitiert dpa-AFX Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Offensichtlich spekuliert kaum jemand darauf, dass es von der 18 000 genauso schnell auf die 19 000 geht wie zuvor von der 17 000 auf die 18 000", meint Altmann.

Mit den oberhalb der Erwartung ausgefallenen US-Erzeugerpreisen kamen auch die Anleihen unter Druck und konnten sich bisher nicht erholen. Aufgrund der hartnäckigen Inflation in den USA sind die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed gesunken. Derweil hat der Hexensabbat das Potenzial vor dem Wochenende zu überraschen.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsstart fester, anschließend fiel er jedoch ins Minus und beendete den Handel 0,35 Prozent tiefer bei 38.905,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies zum Beginn des Handels ebenfalls moderate Gewinne aus, fiel dann allerdings ebenfalls in die Verlustzone und ging 0,30 Prozent schwächer bei 16.128,53 Zählern in den Feierabend.

An den US-Börsen ging es am Donnerstag abwärts.

Am Freitag geht es an den Börsen in Fernost abwärts.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,33 Prozent tiefer bei 38.681,07 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,25 Prozent auf 3.030,53 Zähler nach. Der Hang Seng verliert 2,35 Prozent auf 16.562,59 Einheiten.

Nach den am Donnerstag veröffentlichten US-Erzeugerpreisen, die im Februar stärker gestiegen sind als erwartet, geht es an den Börsen in Asien vor dem Wochenende abwärts. Zuvor hatten die Verbraucherpreise am Dienstag bereits negativ überrascht. Die jüngsten Inflationsdaten deuten darauf hin, dass die US-Notenbank keine allzu raschen Zinssenkungen verfolgen wird.

