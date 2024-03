Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Aktie im Blick

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Paul May kommentierte die Änderung der Dividendenpolitik und der berechneten Grundlage für die Ausschüttungen negativ. Die Bilanzierung des Immobilienkonzerns sei ohnehin schon komplex, die Änderungen nicht begrüßenswert, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstagabend.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr um 5,4 Prozent auf 25,38 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 25,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.047.559 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2024 um 11,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 23:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 04:00 / GMT



