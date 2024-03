Apple, NVIDIA & Co. aufgestockt: So hat Starinvestor Ken Fisher im vierten Quartal 2023 investiert

Spotlight on Texas Instruments: Analyzing the Surge in Options Activity

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Nachmittag

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone

Heute im Fokus

Lufthansa: Tarifstreit des Bodenpersonals steuert auf Schlichtung zu. Under Armour-Gründer übernimmt wieder Chefposten. Altria will AB InBev-Aktien abstoßen. Tesla-Konkurrent NIO kommt bei Entwicklung besserer Batterien voran. Zweistellige Handelsvolumina-Zuwächse bei Robinhood vermeldet. voestalpine an Verkauf von Buderus Edelstahl in Wetzlar interessiert.