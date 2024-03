Prozess beginnt im September

Der Volkswagen-Konzern hat im Februar wegen deutlich rückläufiger Autoverkäufe in China weltweit etwas weniger Fahrzeuge abgesetzt.

Die Verkäufe sanken um 1,1 Prozent auf 605.500 Fahrzeuge, wie der Autohersteller mitteilte. Während die Auslieferungen in Westeuropa und Nordamerika leicht stiegen, sackte der Absatz in China um knapp 17 Prozent auf 164.000 Fahrzeuge ab. VW begründete dies mit dem chinesischen Neujahrsfest, das 2024 im Gegensatz zum Vorjahr in den Februar fiel.

In Westeuropa stiegen die Auslieferungen den weiteren Angaben zufolge um 5,6 Prozent auf 241.500 Autos, in Nordamerika um 1,6 Prozent auf 71.000.

Nach Marken fiel mit einem Plus von 22 Prozent das Wachstum bei Seat/Curpa besonders deutlich aus, gefolgt von Skoda mit einem Zuwachs von 9,3 Prozent. Die Kernmarke verbuchte wegen des dämpfenden Effekts in China einen Rückgang von 1,7 Prozent. Bei Audi und Porsche ging es im Februar sogar um 13,4 Prozent und 7,2 Prozent nach unten.

Winterkorn-Prozess zur Dieselaffäre startet im September

Die beiden Strafverfahren gegen Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn zur Dieselaffäre werden zu einem Prozess verbunden. Die Hauptverhandlung soll am 3. September beginnen, wie das Landgericht Braunschweig am Freitag mitteilte. Die 16. Wirtschaftsstrafkammer plane derzeit mit 89 Terminen bis September 2025. In dem Verfahren gegen den zum geplanten Start 77 Jahre alten Winterkorn wird es um den Verdacht des Betrugs, der Falschaussage und der Marktmanipulation gehen.

Vor etwa einem Monat hatte Winterkorn eine strafrechtliche Verantwortung für die Abgasmanipulationen zurückgewiesen. "Ich halte diese Vorwürfe für unzutreffend", sagte er im Februar als Zeuge im milliardenschweren Zivilverfahren von Investoren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig.

VW (Volkswagen (VW) vz) hatte statt des Einsatzes teurerer Abgastechnik die Messwerte mithilfe versteckter Software-Codes gefälscht. Diese sorgten dafür, dass bei Tests voll gereinigt wurde, im Straßenbetrieb jedoch ein Vielfaches der Emissionen auftrat. "Wäre mir ein vollständiges Bild von den internen Vorgängen in den verantwortlichen Fachabteilungen vermittelt worden, hätte ich nicht gezögert, die Vorgänge direkt anzugehen und aufzuklären", sagte Winterkorn.

Die Dieselaffäre bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) war im September 2015 aufgeflogen und kostete Winterkorn wenige Tage später den Chefsessel beim Wolfsburger Autobauer. Der Topmanager trat zurück, wollte dies aber keinesfalls als Eingeständnis einer Mitschuld verstanden wissen. Er beteuerte, vor dem Bekanntwerden des Skandals nichts von illegalem Tun gewusst zu haben.

Skoda plant Einsteiger- Elektroauto für rund 25 000 Euro

Die tschechische VW-Tochter Skoda will mit einem neuen vollelektrischen Kleinwagen im günstigen E-Auto-Einstiegssegment mitmischen. Das Epiq getaufte Fahrzeug werde rund 25 000 Euro kosten und seine Weltpremiere im nächsten Jahr feiern, wie der Autobauer aus Mlada Boleslav am Freitag ankündigte. Das Design werde völlig anders aussehen als beim geplanten VW-Modell ID.2all, sagte Skoda-Chef Klaus Zellmer vor Journalisten in Prag. Das Fahrzeug in höher gelegter SUV-Optik werde 4,1 Meter lang sein und über einen bis zu 490 Liter fassenden Kofferraum verfügen. "Es ist geräumig, aber von außen sehr kompakt", sagte der 56-Jährige.

Vor günstiger chinesischer Konkurrenz bei Batterieautos hat Zellmer keine Angst. "Wir sind bereit für den Wettbewerb", sagt der Automanager. Man biete ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und könne sich auf sein Händlernetz stützen. Es sei keine neue Situation, denn in der Vergangenheit hätten bereits japanische und koreanische Autobauer den europäischen Markt erreicht.

Vor wenigen Monaten entschied sich Volkswagen vorerst gegen den Bau einer neuen Batteriefabrik in Tschechien. Der mögliche Standort bei Pilsen (Plzen) soll nun weiter als Reserve-Flugplatz der tschechischen Armee dienen. Es wäre nach Salzgitter, Valencia und St. Thomas in Kanada die vierte sogenannte Gigafactory gewesen.

Zellmer begründete die Entscheidung damit, dass der Transformationsprozess hin zur E-Mobilität in Europa langsamer verlaufe als man noch vor ein oder zwei Jahren erwartet habe. Die Pläne seien aber nicht vom Tisch: "Wir werden diese Diskussion wiederaufnehmen, aber es wird nicht Pilsen sein, sondern wir werden nach einem anderen Grundstück suchen müssen."

Im vorigen Jahr lieferte Skoda nach eigenen Angaben weltweit 866 800 Fahrzeuge aus. Das war ein Anstieg um 18,5 Prozent im Vergleich zu 2022 - trotz des Rückzugs aus Russland wegen des Ukrainekriegs. Das operative Ergebnis stieg von 628 Millionen Euro im Jahr 2022 auf mehr als 1,7 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite lag demnach mit 6,7 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,36 Prozent im Plus bei 114,48 Euro.

