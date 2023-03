10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse - Großer Verfall steht an

Die positive Reaktion an den Finanzmärkten auf die Haltung der EZB vom Vortag dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag noch etwas nach oben tragen. Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,6 Prozent höher bei 15.057,50 Punkten. Im Handelsverlauf könnte es allerdings aufgrund des heutigen Verfalls der März-Futures und -Optionen zu deutlichen Schwankungen kommen.

2. Börsen in Fernost im Plus

An den asiatischen Börsen geht es zum Wochenausklang nach oben. In Tokio verbuchte der japanische Leitindex Nikkei zum Handelsende einen Gewinn von 1,20 Prozent und stieg auf 27.333,79 Punkte. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 0,60 Prozent nach oben auf 3.246 Zähler. Auch in Hongkong sind Pluszeichen zu sehen: Dort bewegt sich der Hang Seng zur gleichen Zeit um 1,22 Prozent höher bei 19.438 Einheiten.

3. UBS und Credit Suisse offenbar gegen Zwangsfusion

Die beiden Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse lehnen laut Kreisen einen Zwangszusammenschluss ab. Die UBS ziehe es vor, sich auf ihr eigene Strategie zu konzentrieren und zögere, Risiken im Zusammenhang mit der Credit Suisse (CS) zu übernehmen. Zur Nachricht

4. JPMorgan, Morgan Stanley & Co. stützen angeschlagene First Republic-Bank

Die Regionalbank First Republic erhält angesichts von Liquiditätssorgen und heftigen Kursverlusten an der Börse eine milliardenschwere Finanzspritze von den größten US-Geldhäusern. Die Maßnahme sei "höchst willkommen" und demonstriere die Widerstandskraft des Bankensystems, hieß es in einer Mitteilung von Finanzministerium und Notenbank Federal Reserve. Zur Nachricht

5. Vonovia rechnet mit Gewinnrückgang und kürzt Dividende

Das Wohnimmobilienunternehmen Vonovia hat im vergangenen Jahr beim operativen Gewinn FFO und EBITDA seine eigenen Vorgaben knapp erreicht. Für das laufende Jahr stellt sich der DAX-Konzern auf ein herausforderndes Marktumfeld ein und hat die seit November bekannten Ziele zum Teil gesenkt, zum Teil präzisiert. Zur Nachricht

6. FedEx übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang

FedEx hat im von Inflations- und Rezessionssorgen geprägten dritten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) deutlich weniger Gewinn und Umsatz gemacht. Das Nettoergebnis sank im Jahresvergleich von 1,1 Milliarden auf 771 Millionen US-Dollar (727 Mio Euro), die Erlöse fielen um rund sechs Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

7. Eni schlägt neuen Aktienrückkauf vor

Der italienische Öl- und Gaskonzern Eni will seine Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung am 10. Mai über ein neues Aktienrückkaufprogramm für dieses Jahr abstimmen lassen. Das Aktienrückkaufprogramm soll ein Volumen von 2,2 Milliarden Euro haben, könnte unter Umständen aber auf bis zu 3,5 Milliarden aufgestockt werden. Zur Nachricht

8. Sanofi will Insulinpreise in den USA drastisch senken

Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi will die Preise für einige seiner Insulinprodukte in den USA um bis zu 78 Prozent senken. Er schließt sich damit anderen großen Herstellern von Diabetesmedikamenten an, die wegen hoher Kosten unter Druck stehen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,41 auf 68,76 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,44 auf 75,14 Dollar anzog.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0650 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0595 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com