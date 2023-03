Weitere Erholung am großen Verfallstag: DAX im Plus -- Bitcoin nähert sich Neun-Monats-Hoch -- UBS und Credit Suisse gegen Zwangsfusion -- Vonovia, First Republic im Fokus

Für Bewegung könnte heute allerdings noch der große Verfall an den Terminmärkten sorgen. Gegen Nittag verfallen an der Eurex unter anderem Optionen und Terminkontrakte auf den DAX, wobei Investoren meist versuchen, die Indizes in die für ihre Marktposition günstige Richtung zu bewegen. Dabei könnte laut Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners beim deutschen Leitindex die 15.000-Punkte-Marke im Fokus stehen.

Am Freitag dauert die Erleichterung der Anleger über die Haltung der EZB weiter an. Diese hatte den Leitzins am Vortag trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor um 0,5 Prozent erhöht. "Alarmiert, aber nicht irritiert" sei die Reaktion der EZB auf die jüngsten Hiobsbotschaften aus der Bankenwelt gewesen, schreibt Gebhard Stadler, Ökonom bei der Landesbank BayernLB, laut dpa-AFX. Das lässt auch die Anleger etwas aufatmen.

Der DAX eröffnete mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 15.073,76 Punkte und übersprang damit wieder die psychologisch wichtige 15.000er-Marke. Im Handelsverlauf bleibt der deutsche Leitindex im Plus und steigt zeitweise auch über die Marke von 15.100 Punkten. Der TecDAX stand zu Handelsbeginn 0,34 Prozent höher bei 3.255,62 Zählern und legt nun weiter zu.

Am Freitag sind am deutschen Markt steigende Aktienkurse zu sehen.

Außerdem stehen am Freitag die endgültigen Verbraucherpreisdaten für Februar auf der Agenda, die vom europäischen Statistikamt Eurostat veröffentlicht werden. Laut vorläufigen Daten ergab sich in der Euro-Zone eine Teuerungsrate von 8,5 Prozent nach 8,6 Prozent im Januar.

Die Erleichterung über den Kurs der EZB und die Hilfen für die angeschlagenen Banken Credit Suisse und First Republic treiben vor dem Wochenende die Kurse weiter an. "Das Banken-Thema ist natürlich nicht weg. Aber es hat erst einmal deutlich an Brisanz verloren", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings könnte der sogenannte "große Hexensabbat", an dem Index-Optionen und -Futures auf den DAX und den EURO STOXX 50 verfallen, vor allem gegen Mittag für Volatilität sorgen.

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag freundlich.

Der Dow Jones fuhr ein Plus von 1,17 Prozent ein und ging bei 32.247,61 Punkten aus dem Handel. Für den NASDAQ Composite ging es daneben um 2,48 Prozent auf 11.717,28 Zähler nach oben.

Die Aktien von US-Banken blieben im Blick der Anleger, ebenso wie der Leitzinsentscheid der EZB kurz vor US-Handelsstart. Hier hatte die EZB bekannt gegeben, den Leitzins um 0,5 Prozent auf 3,5 Prozent anzuheben. Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba verwies darauf, dass die EZB sich in ihrem begleitenden Statement nicht auf weitere Erhöhungen festgelegt habe. "Alles in allem hat es den Anschein, dass die Währungshüter sich eher in Zurückhaltung üben könnten und das Zinstempo reduzieren." Laut Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets rechnen die Anleger trotz der weiter hohen Inflation in Zukunft sogar mit einer Zinspause. Darauf hoffen auch die Marktteilnehmer in den USA, wenn in der kommenden Woche der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ansteht. Die Analysten des japanischen Finanzkonzerns Nomura hatten jüngst sogar die Möglichkeit einer Zinssenkung ins Spiel gebracht.

Daten von der US-Wirtschaft sind indes gemischt ausgefallen. So ist der Philly-Fed-Index, der die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia abbildet, im März schwächer gestiegen als erwartet. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sind derweil deutlich gesunken, was wiederum ein Signal für weitere Zinserhöhungen der Fed sein dürfte, da der chronische Arbeitskräftemangel in den USA die Inflation antreibt.

Zudem wurde am Abend bekannt, dass mehrere große Banken in den Vereinigten Staaten - unter ihnen JPMorgan und Morgan Stanley - der unter Druck geratenen US-Bank First Republic Bank beispringen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken