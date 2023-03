JCB, Fujitsu, Mitsubishi & Co.: Japanische Unternehmen tun sich zum Bau der "Japan Metaverse Economic Zone" zusammen

• JCB, Mizuho, Sumitomo, Mitsubishi, Fujitsu und andere japanische Unternehmen planen ein gemeinsames Metaverse• Die geplante "Japan Metaverse Economic Zone" soll auch den Regierungen anderer Länder angeboten werden• Wann genau die neue Plattform gelauncht wird, ist bislang nicht bekannt

"Japan durch die Macht der Spiele updaten" ist der Projektname für ein neues Metaverse-Vorhaben von JP-Games-Gründer Hajime Tabata. Der Spieleentwickler, der auch die Funktion eines Web3-Beraters der japanischen Regierung innehat, bringt mit diesem Projekt zehn große japanische Unternehmen zusammen, die nun gemeinsam auf den Launch der "Japan Metaverse Economic Zone" hinarbeiten. Dies teilten die Unternehmen Ende Februar via Pressemitteilung mit.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel via CFD handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Ein "Multi Magic Passport" dient als ID und Wallet

Bei den Unternehmen handelt es sich um JCB, Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, Sompo Japan Insurance, Toppan, Fujitsu, Mitsubishi und TBT-Lab. Gemeinsam arbeiten sie daran, basierend auf dem "Pegasus World Kit" von JP-Games die Infrastruktur RYOGUKOKU aufzubauen, wobei sich die Nutzerinnen und Nutzer der "Japan Metaverse Economic Zone" darin mit Fantasy-Figuren in einer Art Rollenspiel bewegen können sollen.

Über die "Japan Metaverse Economic Zone" sollen die Nutzerinnen und Nutzer auch Zugang zu anderen Metaverse-Plattformen bekommen und so weitere virtuelle Welten erkunden können. Innerhalb der neuen japanischen Plattform sollen sie einen "Multi Magic Passport" mit integrierter Bezahlfunktion besitzen - das Konzept, so t3n, ähnele dem der Krypto-Wallets. Mit dem "Multi Magic Passport" könne man dann in der Fantasy-Welt NFTs, digitale Gegenstände, Avatar-Skins, Erinnerungen und andere virtuelle Items aufbewahren, aber auch in der realen Welt entsprechende Einkäufe tätigen können.

Pressekonferenz im Sommer dürfte mehr Details mit sich bringen

Offenbar soll die Infrastruktur auch außerhalb Japans angeboten werden, sodass internationale Unternehmen und die Regierungen anderer Länder Teil der "Japan Metaverse Economic Zone" werden und von der neuen virtuellen Welt profitieren können. Wie genau dies umgesetzt wird und wann die ersten Nutzerinnen und Nutzer das neue Projekt testen können, ist unklar. In der Pressemitteilung von Ende Februar setzen die beteiligten Unternehmen für den Sommer eine Pressekonferenz an, bei der höchstwahrscheinlich mehr über das Projekt preisgegeben wird.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fujitsu Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fujitsu Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fujitsu Ltd.

Bildquellen: Jackie Niam/Shutterstock.com, PopTika / Shutterstock.com