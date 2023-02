BlackRock setzt auf Metaverse-Trend

• Ende 2022 hat BlackRock einen Metaverse-ETF aufgelegt• Der neue Fonds bildet die erfolgreichsten Firmen in der Branche ab• BlackRock vergleicht das Metaverse heute mit dem Internet von Anfang der 2000er

Wird das Metaverse das Internet wie wir es jetzt kennen irgendwann ablösen? "Wir wissen, dass es groß werden wird, aber wir wissen noch nicht genau, in welchem Ausmaß sich dieser Wandel vollziehen wird." Mit diesen Worten hat die Handelszeitung BlackRock dazu Anfang 2022 aus einem Investorenpapier zitiert.

Das Metaverse wird laut BlackRock integraler Bestandteil unseres Alltags

BlackRock hat, so die Handelszeitung, schon vor gut einem Jahr damit argumentiert, dass verbesserte Hardware und gesteigerte Rechenkapazitäten eine wirklich realistische virtuelle Welt heute erstmals möglich machen und mit der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen im Metaverse global nahtlose Transaktionen erlauben. Zudem habe die Pandemie mehr Offenheit für neue digitale Gewohnheiten geschaffen und die Anforderungen an die Technik und das Internet stark verändert. "VR-Brillen werden wahrhaftig in den Alltag integriert und helfen den Menschen wie heute das Smartphone", so BlackRock-Manager Nigel Bolton Anfang 2022 gegenüber der Handelszeitung.

Neuer Metaverse-ETF bildet größte Innovatoren aus der Branche ab

Aus diesen Gründen hat BlackRock nun am 7. Dezember einen neuen Fonds aufgelegt, den iShares Metaverse UCITS ETF. Notiert ist der ESG-geprüfte Fonds, der den Ausschluss von Waffenunternehmen und klimaschädlichen Firmen anstrebt, an der Euronext für europäische Anleger. Abbilden soll er die Wertentwicklungen derjenigen Unternehmen, die die Entwicklung des Metaverse besonders vorantreiben.

Nach Auffassung von BlackRock steht das Metaverse aktuell an einem Punkt, der dem des Internets Anfang der 2000er-Jahre ähnelt. Deswegen solle man unbedingt jetzt schon in den Fonds investieren - das Potenzial zur Wertsteigerung sei enorm.

Redaktion finanzen.net

