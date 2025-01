10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX dürfte sich am Freitag zunächst kaum bewegen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise bei 20.295,36 Punkten und damit nur 0,1 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Am letzten Handelstag der Woche geben die Kurse in Fernost nach. In Tokio führt der Leitindex Nikkei 225 seine Verlustserie der Vortage fort und gibt gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 1,05 Prozent auf 39.190 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,01 Prozent auf 3.179 Zähler. Und auch in Hongkong geht es abwärts: Hier verliert der Hang Seng derweil 0,83 Prozent auf 19.082 Einheiten.

3. E.ON begibt Anleihen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro

Der Energiekonzern E.ON hat erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden Euro emittiert und damit einen Großteil seines Finanzierungsbedarfs für 2025 frühzeitig gedeckt. Zur Nachricht

4. BBVA senkt Annahmeschwelle für Banco-Sabadell-Übernahmeangebot

Die BBVA hat die Annahmeschwelle für ihr über 12 Milliarden US-Dollar schweres feindliches Übernahmeangebot für den kleineren Konkurrenten Banco Sabadell gesenkt. Wie die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mitteilte, strebt sie nun "mindestens mehr als die Hälfte" der effektiven Stimmrechte von Sabadell an. Zur Nachricht

5. Schweigegeld-Prozess gegen Trump: Supreme Court hält an heutiger Strafmaßverkündung gegen Trump fest

Die Strafmaßverkündung gegen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump im New Yorker Schweigegeld-Prozess kann heute wie geplant stattfinden. Das entschied der Supreme Court in der US-Hauptstadt Washington und lehnte damit einen Eilantrag von Trumps Anwälten ab. Der Beschluss ist eine große Niederlage für den 78-Jährigen. Zur Nachricht

6. Lufthansa mit Einstieg bei Ita - das sind die Folgen

Nach jahrelangen Verhandlungen steigt an diesem Montag (13. Januar) der Lufthansa-Konzern bei der italienischen Staatsairline Ita offiziell ein. Für Management und Crews wird sich nicht zuletzt wegen der EU-Wettbewerbsauflagen vieles ändern, aber auch auf die Passagiere kommen einschneidende Veränderungen zu. Zur Nachricht

7. Borussia Dortmund trifft auf Bayer Leverkusen: Was man vor dem Top-Spiel wissen muss

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen: Die Bundesliga startet heute mit einem Kracher ins neue Jahr. Was man vor dem Kräftemessen der beiden Westclubs (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) wissen muss. Zur Nachricht

8. Neue US-Arbeitsmarktdaten erwartet

Um 14:30 Uhr wird heute der der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vorgelegt. Er ist wichtig für die weitere Geldpolitik der Fed. Sollte die Beschäftigungslage nach wie vor gut sein, dürfte sich die US-Notenbank in ihrer zuletzt eher falkenhaften Haltung bestätigt sehen. Mit der Zinssitzung im Dezember hatte sie den Markt auf nun langsamere Zinssenkungen eingestimmt.

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,37 auf 74,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,42 auf 77,34 Dollar anzog.

10. Euro gibt nach

Der Euro gibt zum US-Dollar weiter nach. Am Freitagmorgen wird die europäische Gemeinschaftswährung zeitweie bei 1,0284 US-Dollar gehandelt.