Vor US-Arbeitsmarktdaten: Asiatische Indizes in Rot -- E.ON begibt Anleihen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro

Am Donnerstag gab es wenig Bewegung am deutschen Aktienmarkt.

Der DAX konnte seine frühen Verluste abschütteln und an die Nulllinie vorrücken. Am Abend schloss er mit einem kleinen Abschlag von 0,06 Prozent bei 20.317,10 Punkten. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt damit zunächst in Reichweite - die Bestmarke liegt bisher bei 20.522 Punkten.

Auch der TecDAX war etwas schwächer gestartet und beendete den Donnerstagshandel letztlich quasi unverändert (-0,01 Prozent) bei 3.488,70 Punkten.

Von der Wall Street warem am Vorabend keine nennenswerten Impulse ausgegangen, zudem wird in den USA am Donnerstag nicht gehandelt, so dass der Einfluss aus Übersee überschaubar blieb.

Außerdem halten sich die Marktteilnehmer vor den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten zurück, zu groß sei die Gefahr negativer Überraschungen, erläuterte Börsenkenner Andreas Lipkow.

Am Mittwoch hatte der DAX ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse weiterhin von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump . "Nach dem vorerst gescheiterten Ausbruch über die 20.400er-Marke könnte es nun zu einer Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne kommen", schrieben die Charttechnik-Experten der UBS.

