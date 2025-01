Umsatz gestiegen

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat 2024 stark vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert.

Der Umsatz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) legte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 um 32 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen überraschend am Donnerstag in Sevenum mitteilte. Das Wachstum lag im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten zog um 64 Prozent auf 749 Millionen Euro an. Hierzulande wächst der Bereich vor allem seit Mitte des Jahres.

Über das Jahr gesehen zog der Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland um 69 Prozent auf 254 Millionen Euro an, wobei sich das Wachstum im Laufe des Jahres deutlich beschleunigt hat. So betrug es im vierten Quartal 142 Prozent.

Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Eckdaten für das Jahr 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Entscheidung des Managements der Online-Apotheke, die Werbeausgaben im Herbst anzuheben, habe sich mit Blick auf das starke Wachstum des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten im Schlussquartal ausgezahlt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil wachse das Geschäft mit rezeptfreien Mittel in allen Regionen weiterhin deutlich, vor allem international. Insgesamt lägen die veröffentlichen Daten aber auf dem Niveau der Markterwartungen. Der Fokus richte sich daher auf den im März erwarteten Jahresausblick des Unternehmens.

UBS belässt Redcare Pharmacy auf 'Sell' - Ziel 85 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach vorläufigen Jahresumsatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe die Konsens- und noch deutlicher seine Schätzung verfehlt, schrieb Analyst Olivier Calvet am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Optimisten dürften derweil auf die erwartungsgemäße Entwicklung bei elektronischen Rezepten in Deutschland schauen.

Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach vorläufigen Jahresumsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe stark abgeschnitten und damit die eigenen Ziele sowie die Markterwartungen erreicht, schrieb Analyst Volker Bosse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland habe sich weiter beschleunigt. Die vollständigen Zahlen sowie der Ausblick auf 2025 stünden im März an. Im XETRA-Handel gewinnt die Redcare-Aktie zeitweise 4,56 Prozent auf 126 Euro.

SEVENUM (dpa-AFX)