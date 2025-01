Deutsche Bank-Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Bank-Analyse im Blick

Das Deutsche Bank-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Chris Hallam genauer unter die Lupe genommen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 23,20 auf 22,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Nettogewinn in Höhe von 450 Millionen Euro, womit er 360 Millionen unter dem Konsens liege. Den Grund für die Differenz zu anderen Analysten sieht er vor allem in den kürzlich angekündigten Rechtsrückstellungen in Polen. Seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie hat der Experte für die Jahre 2024 bis 2027 leicht gekürzt.

Um 16:36 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 17,17 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 32,19 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 5.871.699 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

