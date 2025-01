Datensouveräne Cloud

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft haben MicroStrategy und das deutsche STACKIT eine datensouveräne Cloud-Landschaft hervorgebracht, die stark regulierten europäischen Kunden zur Verfügung steht. MicroStrategy-Anleger zeigen sich erfreut.

• Strategische Zusammenarbeit zwischen MicroStrategy und STACKIT

• Souveräne Cloud-Landschaft für regulierte europäische Kunden

• MicroStrategy-Aktie steigt an der NASDAQ



Wer­bung Wer­bung

An der NASDAQ konnte die MicroStrategy-Aktie am Mittwoch im nachbörslichen Handel von der Meldung profitieren, dass der Pionier im Bereich KI-gestützter Business Intelligence (BI) eine Partnerschaft mit STACKIT, dem deutschen Cloud- und Colocation-Anbieter, eingegangen ist. So kletterte das Papier nachbörslich um fast ein Prozent nach oben auf 335,00 US-Dollar.

MicroStrategy Sovereign European Cloud

Gemeinsam haben die Unternehmen eine souveräne Daten-Cloud für KI-gestützte BI erarbeitet, "MicroStrategy ONE", wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht. Mithilfe der MicroStrategy Sovereign European Cloud sollen künftig stark regulierte europäische Unternehmen die Cloud-native KI-/BI-Lösung auf STACKIT, der Cloud-Abteilung von Schwarz Digits, der IT-Division der deutschen Schwarz-Gruppe, nutzen können. "Jetzt können die am stärksten regulierten europäischen Unternehmen die volle Leistung der Cloud-nativen KI/BI-Lösung MicroStrategy ONE® von MicroStrategy nutzen, um datengesteuerte Entscheidungen in ihren gesamten Organisationen zu erleichtern und gleichzeitig die Einhaltung der lokalen Anforderungen an die Datensouveränität sicherzustellen", heißt es in der Pressemeldung.

Wer­bung Wer­bung

Datensouveräne Basis

"MicroStrategy ONE auf STACKIT sichert die Datensouveränität, indem es einen geschützten Rahmen für Kundendaten bietet, der es unseren gemeinsamen europäischen Kunden ermöglicht, ihre Investition in MicroStrategy zukunftssicher zu machen. Wenn es um die Analyse von Daten geht, verwenden die Unternehmen der Schwarz-Gruppe seit Jahren MicroStrategy. Die Partnerschaft zwischen STACKIT und MicroStrategy ist genau die Art von Innovation, nach der wir als nächsten Schritt gesucht haben", wird Bernie Wagner, CEO von STACKIT, in der Pressemeldung zitiert.

Enormes Potenzial

Der Schwarz-Konzern nutze selbst seit einigen Jahren die BI-Lösungen von MicroStrategy. "Nun können auch unsere Kunden von den KI-gestützten Werkzeugen von MicroStrategy profitieren", so Bernie Wagner.

Wer­bung Wer­bung

Europäische Kunden könnten die Cloud bedenkenlos nutzen und sich sicher sein, dass ihre Daten DSGVO-konform gespeichert und verarbeitet werden. STACKIT-CEO Wagner zeigte sich begeistert: "Die Partnerschaft zwischen STACKIT und MicroStrategy ist genau die Art von Innovation, die wir als nächsten Schritt sehen".

Redaktion finanzen.net