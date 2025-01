Trotz schwieriger Saison

Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund.

Der 44-Jährige unterschrieb nach BVB-Angaben am Donnerstag einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2027. Sein bisheriger Kontrakt läuft in diesem Sommer aus.

"In den vergangenen Wochen haben wir intensive Gespräche über Inhalte, Strukturen sowie wirtschaftliche Themen geführt und diese nun zu einem positiven Abschluss gebracht", sagte Geschäftsführer Lars Ricken.

Wegen des bislang schwierigen Saisonverlaufs des BVB galt eine Verlängerung in den vergangenen Wochen nicht als selbstverständlich. Ricken hatte auf der Jahreshauptversammlung Ende November noch betont, weiter mit Kehl arbeiten zu wollen. Eine Einigung war im alten Jahr aber nicht mehr zustande gekommen.

Schwieriger Saisonverlauf belastete Vertragsgespräche

Als Tabellensechster nach 15 Spielen verlief die bisherige Hinrunde für die Dortmunder alles andere als zufriedenstellend. Am Freitag spielt der BVB zum Bundesliga-Neustart gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen.

Eine Beförderung zum Sport-Geschäftsführer blieb Kehl verwehrt. Den Job hatte überraschend Ricken bekommen. In dieser Saison hatte es zudem Kritik an der Kaderzusammenstellung der Dortmunder gegeben.

Kehl ist seit 2022 Sportdirektor beim BVB, für den er 13 Jahre lang gespielt hatte. "Wir haben uns auf klare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten verständigt und haben gemeinsam große Ambitionen", sagte der frühere Dortmunder Kapitän. Den Gradmesser für die kommenden Vertragsjahre umriss Ricken noch einmal deutlich: "Kontinuierlich in der Champions League vertreten zu sein".

Alonso: Einsatz von Leverkusens Xhaka gegen BVB fraglich

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso muss im Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund womöglich ohne Schlüsselspieler Granit Xhaka auskommen. Der Mittelfeldlenker hat Probleme mit dem Sprunggelenk. "Morgen trainieren wir ein bisschen. Dann werden wir entscheiden. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit mit Granit", sagte Alonso am Tag vor der Partie beim BVB (Freitag 20.30 Uhr/DAZN und Sat.1). Der baskische Coach ergänzte: "Es gibt noch Hoffnung. Es sind noch mehr als 24 Stunden Zeit."

Xhaka stand in dieser Saison bislang in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf. Sein Ausfall würde den deutschen Meister und DFB-Pokalsieger hart treffen. Definitiv nicht dabei ist Mittelstürmer Victor Boniface. Der 24-Jährige hat weiterhin Probleme mit dem Oberschenkel.

Dortmund verleiht Stürmer Haller nach Utrecht

Sébastien Haller wird den Rest der Fußball-Saison bei seinem Ex-Club FC Utrecht spielen. Der Profi von Borussia Dortmund war eigentlich an den spanischen Erstliga-Aufsteiger CD Leganés verliehen, dort kam er aber nicht zum Zug und wechselt nun in die Niederlande. In Utrecht spielte Haller bereits zwischen 2015 und 2017 und erzielte vor seinem Transfer zu Eintracht Frankfurt 51 Tore.

An den BVB ist der 30 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste bis 2026 gebunden, seit der Verpflichtung von Serhou Guirassy hat er beim Bundesligisten aber keine Zukunft mehr. "Der BVB wünscht Sébastien Haller an seiner neuen Wirkungsstätte vor allem Gesundheit und natürlich viel Einsatzzeit sowie den größtmöglichen Erfolg", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Haller war 2022 von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt. Er absolvierte für den BVB bisher unter anderem 33 Bundesliga-Spiele mit insgesamt neun Toren und fünf Vorlagen sowie sechs Champions-League-Spiele. Im Sommer 2022 war bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden.

